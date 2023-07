Dólar blue no tiene techo: cerró a $553

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El dólar blue llegó AYER a un nuevo récord de $553 y complica cada vez más la actividad económica, en medio de una fuerte dispersión de precios de productos clave de la canasta familiar.

Durante la mayor parte de la rueda se comercializó entre $551 y $552, pero sobre el final subió otro peldaño.

Los tipos de cambio financieros operaron en alza y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró divisas por tercera rueda consecutiva, según los principales indicadores del mercado cambiario.

La divisa paralela paralelo subió $7, por sobre su máximo histórico del lunes pasado, cuando llegó a dispararse a $552, anotando su mayor alza diaria en una rueda: 24 pesos.

En un contexto de fuertes subas y bajas en las últimas ruedas, la brecha entre el blue y el tipo de cambio oficial llegó al 102%.

En algunos momentos el blue se negoció en su anterior récord, de $552, antes de avanzar $1, mientras que en algunas provincias como Buenos Aires y Santa Fe la cotización subió hasta los $558.

El BCRA terminó la rueda cambiaria con compras por US$ 219 millones y ventas por 13 millones de yuanes, con un saldo positivo consolidado de U$S 217 millones.

Los agroexportadores de economías regionales liquidaron US$ 271,051 millones, el monto más elevado desde fines de mayo pasado, acumulando US$ 519,5 millones en tres días, desde que rige el último aumento del dólar agro.

El dólar Qatar cotizó en un nuevo máximo de $571,6, mientras que el dólar turista o tarjeta, que aplica también para los gastos en el exterior con tarjeta de crédito o débito, para consumos superiores a los US$ 300 mensuales por persona, finalizó la jornada en $531.

El ahorro o dólar solidario, que incluye la carga impositiva, subió hasta los $500,17, mientras que el mayorista cotizó a $ 273,1, sesenta centavos arriba del cierre del miércoles.

En la bolsa porteña el dólar MEP avanzó hasta los $512,6 y la brecha con el dólar oficial sube a 84,4%, mientras que el Contado Con Liquidación cotizó a $545, se acercó al blue y el spread con el oficial se ubica en 95%.