La industria registró una caída interanual en junio

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El Índice de Producción Industrial (IPI) de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) registró en junio una caída interanual del 2,5%, recortando 0,7% el nivel de actividad acumulado en el primer semestre respecto al mismo período del año pasado, de acuerdo a una información preliminar.

La medición de FIEL arrojó que en el sexto mes del año, la industria tuvo un crecimiento del 0,8%, interrumpiendo dos meses de caída. Los mejores desempeños estuvieron en la producción de minerales no metálicos y la industria automotriz.

En tanto que los mayores retrocesos de la producción industrial en junio se registraron en las ramas de químicos y plásticos y en metalmecánica.

El informe que detalla los rendimientos de cada sector aporta que "las exportaciones de vehículos en el mes resultaron afectadas por bloqueos gremiales a las terminales portuarias de Zárate", en tanto que "entre los alimentos y bebidas, la faena vacuna volvió a mostrar un marcado avance con una alta participación de hembras", a la vez que "la producción de aceites continúa en retroceso por la falta de materia prima, mientras que entre las bebidas se vuelven a tener importantes caídas".

Al mismo tiempo, "entre las industrias metálicas básicas, la producción de aluminio sostiene un destacado desempeño, mientras que la refinación de petróleo mantiene buenos registros de actividad".

Por su parte, "el bloque de los químicos y plásticos acumula once meses de caída interanual" y en la metalmecánica "se repiten caídas en algunas plantas autopartistas, mientras que se reduce el crecimiento en la producción de maquinaria agrícola al ritmo de la contracción de los patentamientos que encadenan cinco meses de retroceso interanual".

Los datos correspondientes al segundo trimestre muestran que la industria se contrajo 1,7% en la comparación con el mismo trimestre de 2022, alternando el signo desde el tercer trimestre del año pasado y con un recorte en el ritmo de crecimiento de los sectores líderes -automotores, minerales no metálicos, proceso de petróleo e industrias metálicas básicas- en comparación con lo ocurrido en los primeros tres meses de este año.



POR SECTORES

El rendimiento de cada sector en el primer semestre del año se resume en el siguiente informe:

-Producción automotriz: lidera con un avance del 21,4% en comparación al mismo período de 2022.

-Minerales no metálicos: aumentó del 14,9% anual.

-Petróleo: avanzó 10,4%.

-Industrias metálicas básicas: creció un 8,8%.

-Despachos de cigarrillos: incrementó un 5,6%.

-Producción de papel y celulosa: subió 0,7%.

-Insumos textiles: aumentó un 0,3%.

-Alimentos y bebidas: retrocedió un 0,4%.

-Metalmecánica: cayó un 8%.

-Insumos químicos y plásticos: tuvo un descenso de 16,5%.

Con respecto a la actividad industrial de acuerdo al tipo de bienes producidos, el relevamiento indicó que "en el semestre los bienes de capital muestran el mayor aumento acumulado (9.7%) en la comparación con los primeros seis meses del año pasado, aunque con un menor ritmo de avance en la producción de vehículos utilitarios y maquinaria agrícola, recortaron el crecimiento acumulado en meses previos".

Al mismo tiempo, reveló que "los bienes de consumo no durable acumulan en los primeros seis meses un ligero avance (+0.4%) en comparación con el primer semestre de 2022".

El indicador de FIEL reflejó que "el actual nivel de actividad industrial ajustado por estacionalidad resulta 3,8% inferior al de mayo de 2022, dando cuenta de una recesión poco profunda, tal como resultaron en el pasado en los primeros meses las recesiones industriales más prolongadas".

Por otro lado, advirtió que "el acceso a las divisas para la importación de insumos y partes y piezas continúa resultando ceñido, a pesar de la activación de varios tramos del intercambio de divisas con China", y remarcó que "a lo anterior se suma la generalización del impuesto PAIS para el pago de importaciones de bienes y servicios, que tendrá impacto en costos industriales y la actividad en los meses por venir".