El dólar blue se volvió a disparar y cerró a $ 546

El dólar blue registró ayer un fuerte rebote y cerró en $546 en la punta vendedora, mientras que siguieron en alza los tipos de cambio financieros y el Banco Central (BCRA) siguió comprando divisas. La moneda paralela subió $10 hasta los $546 para la venta y $541 en la compra, y la brecha con el dólar oficial volvió a superar el 100% y se ubicó en 100,7%.

El tipo de cambio rebotó esta semana hasta los $552, anotando su mayor suba diaria desde la corrida de abril, cuando escaló $33 en una jornada, mientras el martes recortó la suba y cayó $16, pero en la semana aumenta casi $20.

Las subas y bajas tienen que ver con la incertidumbre del mercado que espera conocer los detalles finales del acuerdo con el FMI, según los principales operadores del mercado.

El BCRA finalizó la rueda con compras por US$ 123 millones y ventas por 250 millones de yuanes, con un saldo positivo de US$ 88 millones. Las liquidaciones de las economías regionales, con el nuevo valor del dólar agro, llegaron este miércoles a los US$ 175,4 millones, el monto más elevado desde fines de mayo pasado. El saldo negativo de la operatoria del BCRA en el mercado de cambios se ubicó en US$ 61 millones y en 8.029 millones de yuanes.

El dólar Qatar cotizó a $570 y el turista o tarjeta, que aplica también para los gastos en el exterior, cerró en $498,7.

El dólar mayorista, que regula el BCRA, avanzó hasta los $272,5 y en los tres primeros días de esta semana subió $3,05, por encima de los $2,90 de aumento registrado en idéntico lapso de la anterior.

En la bolsa porteña el dólar MEP subió hasta los $513,7 y la brecha con el oficial alcanza el 88,50%, mientras el Contado con Liquidación escaló hasta los $537,2, y el spread con el oficial se ubicó en 97,1%. (NA)