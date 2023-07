La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich redobló ayer sus críticas a la vicepresidenta Cristina Kirchner, luego de que referentes de Unión por la Patria salieran a cuestionarla por sus dichos durante un video con jóvenes militantes.

"Yo la quiero a Patricia de Presidente, para que construyamos una Argentina en la que estemos todos menos con Cristina", dice la letra del cantito que circuló en las redes sociales de un grupo de militantes junto a la postulante del PRO. Por esa razón, dirigentes del oficialismo la acusaron de fomentar el "odio".

Uno de ellos fue el ministro del Interior y precandidato a senador por Buenos Aires, Eduardo "Wado" De Pedro, señaló: "En la Argentina que tenemos que construir tiene que haber lugar para todos y todas, incluso para vos @PatoBullrich".

Ante ello, Bullrich respondió en su cuenta de Twitter con una nueva crítica a la titular del Senado. "Ministro del Interior Wado de Pedro: el único lugar en donde debería estar Cristina Kirchner es presa, cumpliendo su condena", enfatizó la ex ministra de Seguridad.

La intendenta de Quilmes y postulante a la reelección, Mayra Mendoza, sostuvo: "La misma persona que no dijo nada sobre el intento de asesinato a @CFKArgentina, hoy se muestra muy alegre mientras sus militantes cantan `por una Argentina sin Cristina`".

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, también cuestionó a Bullrich afirmó que "a pocos días de cumplirse un año del intento de magnicidio, la misma que no lo repudió en su momento, hoy continúa alentando el horror y el odio". (NA)