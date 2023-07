Adepa alertó sobre "el riesgo de limitar las libertades de expresión y de prensa"

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) alertó sobre el "riesgo" de que el proceso de reforma constitucional que se lleva adelante en La Rioja termine "estableciendo algún tipo de restricción a las libertades de expresión y de prensa".

"La preocupación se ve agravada por los dichos del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien al abrir esta semana las sesiones de la Convención Constituyente de la provincia -que tiene como mandato aprobar una reforma a la carta magna riojana- se refirió a la regulación de la prensa independiente como uno de los aspectos claves de la misma", subrayó Adepa en un comunicado.

Al inaugurar la convención constituyente, Quintela pidió a los medios de comunicación que sean "conscientes de su papel en la formación de la opinión pública y en el debate constructivo, sabiendo las graves consecuencias de transmitir mensajes sesgados, malintencionados o injuriantes, al sembrar odio y noticias falsas".

"Por eso, otro de los aspectos a debatir es sobre libertad de expresión y gobernanza. Muy lejos estamos de censurar, pero debemos defender el respeto y la verdad, y en ese sentido creemos oportuno vincular la tarea periodística con la gobernanza", sostuvo el gobernador de La Rioja.

En ese marco, la Asociación afirmó que "es sumamente riesgoso que en el sistema democrático y republicano cualquier gobierno - nacional, provincial o municipal- pretenda actuar como juez o árbitro de la veracidad de la información o tener injerencia en los contenidos de los medios de comunicación".

"Ese riesgo tiene una gravedad inusitada si esa pretensión busca ser plasmada en un texto constitucional. El antecedente más peligroso en tal sentido figura en la Constitución Bolivariana de Venezuela, donde se estableció el concepto de información oportuna, veraz e imparcial . Esto fue duramente objetado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", puntualizó.

Para Adepa, "la libertad de expresión y la tarea de medios y periodistas no son concesiones de las autoridades; son un derecho ciudadano, y así deben ser ejercidas y respetadas". "La censura indirecta -como los obstáculos a la tarea informativa, la falta de acceso a la información pública, las restricciones a los insumos, la discriminación publicitaria o el establecimiento de observatorios oficiales- también es censura. Y se opone abiertamente tanto al artículo 14 de la Constitución Nacional argentina como al Pacto de San José de Costa Rica", sostuvo.

En otro tramo del comunicado, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas recordó que "meses atrás, ya el propio Quintela había criticado a distintos medios de alcance nacional al decir que difunden información podrida , que no se puede verificar , por lo que llamó a buscar la capacidad para bloquearlos en las provincias del norte del país y armar una red de canales de TV propios".

"En mayo pasado, al día siguiente de su reelección como gobernador, Quintela insistió con un debate para imponer limitaciones a la prensa y exigió respeto a los periodistas en el trato a las autoridades elegidas por el voto popular", insistió Adepa.

Además de "deplorar los dichos de Quintela" en la apertura de las sesiones de la Convención Constituyente, Adepa advierte sobre "los graves riesgos que implicaría para el sistema democrático y republicano de nuestro país que avancen este tipo de restricciones a las libertades de expresión y de prensa en la reforma constitucional de La Rioja".

Por último, la Asociación dijo esperar que "esa iniciativa no prospere, y que tanto el gobernador como los convencionales constituyentes tengan en consideración que lo propuesto va en contra de la forma en que las verdaderas democracias del mundo procuran garantizar la vigencia irrestricta de las libertades de expresión y de prensa". (NA)