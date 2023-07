Argentina, ante Sudáfrica

BUENOS AIRES, 27 (NA). - La Selección argentina se enfrentará este jueves con Sudáfrica por la segunda fecha del Mundial femenino de Australia-Nueva Zelanda, luego de la derrota por 1 a 0 ante Italia en el debut en el certamen.

El encuentro, en el que el conjunto albiceleste buscará su primera victoria de la historia en una cita mundialista, se jugará en Nueva Zelanda a partir de las 21 (hora argentina) y será transmitido por la TV Pública y por DirecTV.

Argentina cayó por 1 a 0 en los últimos minutos en el estreno frente a Italia, mientras que Sudáfrica también debutó con el pie izquierdo al perder por 2 a 1 con Suecia, por lo que será un duelo clave en la pelea por la clasificación a la próxima instancia.

"Quiero ganarle a Sudáfrica y a Suecia. Voy a ir a por ello, pero sabiendo las diferencias que tenemos. No venimos a ganar un Mundial, pero venimos a hacer historia. Nuestra historia", expresó Estefanía Banini, la figura del seleccionado comandado por Germán Portanova, en declaraciones a Olé.

Y añadió: "Estando acá creo que tenemos que hacer un juego más inteligente, más técnico. Nuestro fuerte es la técnica entonces tenemos que tratar de no perder la pelota tan rápido. Eso es lo que se intenta. Te exigen tirarla larga, o te la roban, pero no tenemos que desmerecernos porque jugamos contra una gran selección".

Luego de medirse con Sudáfrica, Argentina cerrará la fase de grupos ante Suecia el miércoles 2 de agosto a las 4, nuevamente en Nueva Zelanda.



Posibles formaciones:



Argentina: Vanina Correa;, Sophie Braun, Miriam Mayorga, Aldana Cometti, Eliana Stabile, Lorena Benítez, Daiana Falfán, Romina Núñez, Estefanía Banini, Florencia Bonsegundo y Mariana Larroquette. DT: Germán Portanova.



Sudáfrica: Kaylin Swart, Fikile Magama, Bambanani Mbane, Bongeka Gamede, Linda Motlhalo, Refiloe Jane, Kholosa Biyana, Sibulele Holweni, Thembi Kgatlana, Hilda Magia y Jermaine Seoposenwe. DT: Desiree Ellis.