Sportivo Norte metió el séptimo al hilo

Sportivo Norte sigue muy entonado en el torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, mientras espera a Peñarol por la vuelta de la segunda fase de la Copa Santa Fe que jugarán el domingo en Villa Rosas. El Negro derrotó 1 a 0 Libertad de Sunchales, en barrio Barranquitas, y consiguió su séptima victoria consecutiva por el certamen doméstico, torneo en el que, tras 7 fechas, marcha como único líder con puntaje ideal: 21 puntos.

El tanto para la victoria del conjunto que dirige el chaqueño Marcelo Varela fue anotado por Juan Espíndola, a los 32 minutos del primer tiempo. En Reserva también ganó el conjunto rafaelino, por 2-0.



SIGUE HOY

La séptima fecha del Clausura de Primera A liguista tendrá continuidad en la noche de hoy con otros dos adelantos, ambos a las 21.30hs.

9 de Julio visitará al Deportivo Tacural, con el arbitraje de Raúl Cejas; mientras que Peñarol será visitante de Unión de Sunchales, juego que tendrá a Darío Suárez como árbitro principal.



El resto de la fecha: Viernes 28/07: 21hs (en cancha de Ferro) Ben Hur vs Arg. Quilmes. Domingo 30/07: 13.00hs Ferrocarril del Estado vs Atlético María Juana, Atlético de Rafaela vs Florida de Clucellas; 15.30hs Brown de San Vicente vs Arg. de Humberto, Dep. Josefina vs Dep. Aldao; 16.00hs Dep. Ramona vs Arg. de Vila.



LAS POSICIONES. Sportivo Norte 21, puntos; Ben Hur 14; 9 de Julio 14; Libertad 14; Ferrocarril del Estado 13; Peñarol 12; Arg. Quilmes 10; Dep. Tacural 9; Atlético de Rafaela 8; Dep. Josefina 6; Arg. Humberto 6; Dep. Ramona 5; Unión 5; Dep. Aldao 5; Florida 5; Brown de San Vicente 4; Atlético María Juana 3; Argentino Vila 0.