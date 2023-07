Fútbol Senior: lo que se jugó y lo que viene

El pasado sábado 22 de julio, en la cancha del Club Deportivo Bella Italia, se jugó la 1° fecha del Torneo Clausura del Fútbol Senior de Liga Rafaelina de Fútbol. Los resultados fueron los siguientes:



– Deportivo Bella Italia (3) vs. Quilmes (3)

– Sportivo Norte (3) vs. Zenón Pereyra (1)

– Atlético Juventud (0) vs. Moreno de Lehmann (0)



En la próxima fecha, cuando se dispute el cuarto capítulo en cancha de Moreno de Lehmann, se jugarán los siguientes encuentros:



14 hs: Quilmes vs San Isidro de Egusquiza

15.20 hs: Zenón Pereyra/Atl. Esmeralda vs Atl. Juventud

16.40 hs: Dep. Bella Italia vs Moreno de Lehmann.