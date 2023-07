Equipo que gana…

Atlético de Rafaela visitará el sábado a Quilmes, por la fecha 24 de la zona B de la Primera Nacional. Rival que suma 39 puntos, dos más que la ‘Crema’.

El encuentro se jugará a partir de las 19.05hs, televisado por Directv, en el estadio Centenario y el arbitraje de Luis Lobo Medina.



A priori, la idea del entrenador Ezequiel Medrán, es repetir la formación inicial que viene de superar a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, por 1 a 0.



Hoy, en el predio Tito Bartomioli, sumará minutos de fútbol y podría quedar debelada la incógnita.



De esta forma, el probable sería con Marcos Peano; Ayrton Portillo, Fabricio Fontanini, Agustín Bravo y Gabriel Risso Patrón; Nicolás Laméndola, Matías Fissore, Matías Valdivia y Manuel Ignacio Lago; Nazareno Fúnez y Claudio Bieler.



Nicolás Delgadillo no podrá ser tenido en cuenta tras sufrir en su ingreso ante el Lobo un esguince de tobillo. Matías Olguín es otro de los que aún no está recuperado.



QUILMES TENDRÍA UN CAMBIO



El conjunto que dirige Mario Sciacqua viene de igualar 1-1 con Estudiantes de Buenos Aires y en relación a la formación titular tendría un cambio para recibir el sábado a Atlético de Rafaela. El que no podrá estar es Martín Río, por límite de amarillas, y en su lugar ingresaría Joaquín Postigo.

Ayer sumó minutos de fútbol y el primer equipo tuvo a: Milton Álvarez; Martín García, Gabriel Díaz, Renzo Giampaoli e Iván Erquiaga; Joaquín Postigo e Iván Ramírez; Mario Sanabria, Martín Giménez e Iván Colman; y Federico Anselmo.