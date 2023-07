Atlético de Rafaela se prepara para visitar el próximo sábado, 19.05, a Quilmes. El ánimo es bueno. La preparación acorde a la importancia del encuentro. Dos rivales con las mismas pretensiones –siempre- de pelear bien arriba por cosas importantes.

El rendimiento mostrado en su última salida, en la victoria ante Ferro, colocan a la ‘Crema’ en un escalón superior en toda especulación que se pueda hacer en la previa. Sin ir más lejos, pocos lo veían como ganador en Caballito. Los antecedentes previos, 0-1 vs Riestra, no eran buenos.



El equipo de Ezequiel Medrán hizo el quiebre. Fue un antes y un después. Para plantel y cuerpo técnico. Y así lo demostró en su última presentación: 1-0 vs Gimnasia de Jujuy, en el Monumental de Alberdi, donde le viene costando más de la cuenta sumar de a tres.



“Teníamos que ganar, era lo importante”, indicó Agustín Bravo, uno de los puntos altos que mostró el conjunto albiceleste en la victoria ante los jujeños. Y agregó: “Se nos dio el triunfo que queríamos y seguimos estando ahí, ahora se viene un partido muy difícil en Quilmes y vamos a ir por el triunfo”.



En relación a la importancia de haber vuelto a ganar en Alberdi, Bravo apuntó: “Estábamos buscando conseguir una victoria de local, que en los últimos partidos no se nos venía dando y se nos complicaba pero por suerte se dio y eso nos deja muy contentos”.



Sin brillar, Atlético marcó la diferencia que buscaba en el tanteador y lo supo llevar. Prácticamente no sufrió sobresaltos y ‘controló’ a su rival, que llegaba muy golpeado (con seis derrotas al hilo), pero mostró estar entero. “No importaba el cómo llegaban, sabíamos que es un equipo duro, que tienen buenos jugadores, no están pasando por un buen momento pero es un buen plantel y sabíamos que iba a ser duro”, analizó el defensor cremoso.



A la hora de destacar lo más positivo del equipo, el zurdo Bravo contó: “Supimos trabajar el partido, fuimos un equipo que durante los 90 minutos estuvimos todos al 100, corrimos, no paramos, no nos crearon situaciones claras, mantuvimos el arco en cero otra vez y es el camino que queremos seguir”.



En lo personal, Agustín Bravo (22 años) se viene mostrando más sólido y con mayor confianza, jugando de central, en su posición natural. “Es una posición que conozco mucho, que jugué siempre y me siento cómodo junto con Fabri (Fontanini) que me habla mucho, me ayuda bastante y me hace las cosas más simples”, cerró.