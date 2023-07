Los preparativos para la puesta en marcha del Berta Torino y su exhibición en el CRAR

Por Víctor Hugo Fux



El próximo viernes 4 de agosto no será un día más para la rica historia del automovilismo rafaelino.

Con diferentes actividades que se cumplirán a lo largo de esa jornada, el extenso proceso de restauración del Berta Torino que perteneció a la Peña R.U.E.D.A., permitirá hacer realidad el sueño que acuñó en su momento la dirigencia del Club de Automóviles Antiguos de Rafaela.

Desde que asumió el compromiso de recuperarlo, la institución empezó a mover las piezas del complejo tablero, con Lucas Bauducco llevando el estandarte de un grupo de estrechos colaboradores que trabajaron con encomiable voluntad para superar cualquier tipo de contratiempos, que no fueron pocos.

El aporte incondicional de personas y empresas fue determinante durante esos momentos. En el amplio galpón del Classic Cars Garage, en el Bv. Lehmann, los descansos no abundaron, porque el impulso de los jóvenes no le dieron opciones.

Finalmente pudo alcanzarse la meta en una carrera exigente como pocas. Y ese viernes, el Berta Torino volverá a liberar el inconfundible sonido de metales, nada menos que un escenario tan icónico como el autódromo "Ciudad de Rafaela".

Para ese día está prevista una reunión con los medios locales y de la región en la sala de prensa del mismo trazado del Club Atlético, que se desarrollará en la previa de la esperada puesta en marcha del vehículo adquirido por la Peña R.U.E.D.A en el año 1972.

Diseñado por ese genio rafaelino llamado Oreste Berta y nacido en la "Fortaleza de Alta Gracia", el auto estuvo en el taller de la agrupación local, en la esquina de calles General Paz y Triunvirato, mientras tuvo actividad en la Mecánica Argentina Fórmula 1.

Después fue cedido en comodato al Museo Fangio de Balcarce, para regresar a esta ciudad y ocupar un espacio en el legendario Viejo Taller del CRAR, en la intersección de bulevar Hipólito Yrigoyen y Juan B. Justo, el lugar en el que volverá a instalarse, pero ahora en el exhibidor construido en la explanada.



EL PROGRAMA

Por estas horas se están definiendo todos los aspectos relacionados con esa presentación, que es aguardada con lógica expectativa por la comunidad rafaelina y por la gente fierrera de una extensa región.

La primera actividad se anuncia para las 15:00 con la anunciada conferencia para el periodismo, que se realizará en la sala de prensa del autódromo.

Luego del referido encuentro llegará el momento de vivir emociones intensas, cuando a partir de las 16:00 el Berta Torino acelere en el trazado rafaelino, el mismo en el que fue indiscutido protagonista de la época dorada que vivió la Fórmula 1 Nacional en la década del 60.

Posteriormente, a las 18:00, se llevará a cabo el acto frente a la sede del CRAR, en el que el automóvil pasará a ocupar su lugar en el exhibidor especialmente construido para resguardarlo.

En el cierre de la jornada, desde las 21:00, se servirá una cena de camaradería en las instalaciones de la entidad, en Bv. Hipólito Yrigoyen y Juan B. Justo.