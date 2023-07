La cadena de ganado y carnes, contundente: “es un mazazo a la producción”

La Mesa de las Carnes analizó la nueva Resolución 295/2023 del Gobierno Nacional, que incluye al maíz en el nuevo Dólar Agro, y manifestó su "profunda preocupación" por la decisión de "intervenir en forma intempestiva y arbitraria el comercio de granos".

Cabe destacar que el cereal es el principal recurso en la alimentación en las cuatro carnes que conforman la entidad. En ese sentido, señalaron que más del 80% de la producción bovina realiza suplementación ya sea en forma estratégica, o bien se realiza en corrales de alta tecnología, con los mayores estándares de sanidad, bienestar y calidad, donde el maíz es el principal insumo.

"Esta nueva medida es un mazazo a la producción", indicaron desde la Mesa. Los dirigentes consideran que hay varios factores que afectan al negocio y la actividad, como por ejemplo la sequía, el atraso de los precios, la caída de valores internacionales y un dólar retrasado. "Toda la cadena está en condiciones de quebranto", advirtieron.

En el comunicado, la Mesa de las Carnes remarcó los sectores avícola y porcino atraviesan un panorama complicado que seguramente se profundizará con la Resolución 295. "La economía tiene vasos comunicantes, y el alza del precio del maíz ya impacta en otros insumos alternativos como es el caso del afrechillo de trigo cuyo precio se disparó con la sola mención de la nefasta resolución", resaltaron los empresarios.

Por último, anticiparon: "la distorsión que instala la medida en muchos casos no se podrá trasladar a precios por la situación de los mercados. A raíz de esto se provocará el peor daño de todos, que será la disminución de la producción, el vaciamiento paulatino de los corrales de engorde, el replanteo de dietas de menor calidad en el resto de las producciones, el freno de las inversiones y al empleo".



FEEDLOTS PUSIERON EL GRITO EN EL CIELO

Ante la nueva intervención del Gobierno Nacional mediante tipos de cambios diferenciales para ciertos productos y la inclusión del maíz en las medidas anunciadas (conforme Resolución N° 295/2023), la Cámara Argentina de Feedlot expresó su total desacuerdo y alertó sobre los impactos de esta medida en la producción de carne.

“Los productores vienen soportando, no solo los embates de más de un año climatológicamente adverso y los problemas de la macroeconomía, sino también las intervenciones estatales que afectan la demanda de carnes y los costos productivos”, esgrimieron.

Sobre la demanda de carne, las distintas trabas y limitaciones a las exportaciones implementadas por el Gobierno, se suman a la percepción de ingresos a tipo de cambio oficial menos el 9% de retenciones y afectan la demanda externa que podría significar un alivio frente a meses de atraso del valor de la hacienda en pie, hecho que sucede ahora y se sufrió durante la segunda mitad del año pasado generando grandes pérdidas y descapitalización de las empresas ganaderas.

“Sabemos por experiencia que la intervención con cotizaciones diferenciales modifica los costos productivos de todas las actividades que agregan valor a la producción primaria. Ejemplo de ello fue lo sucedido hasta acá con los llamados Dólar Soja I, II y III que no solo modificaron el valor del poroto de la oleaginosa sino también de los demás granos y todos sus subproductos que son de vital importancia en la alimentación de los bovinos para engorde”, explicaron.

Desde la entidad remarcaron que todos los programas que intentaron compensar o evitar que para el consumo interno se genere un impacto en el valor de los granos y sus derivados “han sido por demás infructuosos, escasos y tardíos”.

Y advirtieron: “que en una nueva edición se aplique ahora un tipo de cambio diferencial a las exportaciones de maíz pone en alerta a todos los engordadores y empresas que generan valor a partir de dicho insumo, no hace más que entorpecer el mercado, encarecer los costos productivos, y desalentar la producción, conllevando a un profundo daño económico a aquellos que continuaron produciendo”.

La necesidad imperiosa del Estado por el ingreso de divisas lleva una vez más a medidas que no solo afectan a la producción de forma inmediata, sino que comprometen la producción futura y las exportaciones para un crecimiento genuino de la actividad ganadera con agregado de valor.

Por eso, desde la CAF lamentaron profundamente que una vez más “se intente mediante parches infructuosos y dañinos dar solución a un problema de la gestión macroeconómica”.

Y concluyeron: “es llamativo y preocupante que el actual ministro de Economía y candidato a Presidente de la Nación (Dr. Sergio T. Massa) desconozca los severos daños y perjuicios que dicha medida provoca actualmente y provocará en un futuro cercano, a la producción primaria”