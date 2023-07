Dudas en los productores sobre la incorporación de tecnología

El informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas para el Centro Norte de la Provincia de Santa Fe, que difunde la Bolsa de Comercio de Santa Fe, indicó que las condiciones climáticas de la última semana “acompañaron el proceso de implantación y se incorporaron nuevos lotes con trigo, dada la disponibilidad de agua útil en la cama de siembra, pero, siempre con variedades de ciclo corto”. Hasta la fecha se implantaron 436.500 ha, el 97 % de la superficie estimada inicialmente que era de 450.000 ha, y prácticamente el 100% de los cultivos avanza muy bien en la región.

Para el intervalo comprendido hasta el 1 agosto, “los pronósticos prevén desde su comienzo estabilidad climática, cielo totalmente cubierto, con el transcurso de las horas disminución de la nubosidad, jornadas soleadas, descenso de la temperatura, posibilidad de heladas, buen tiempo como consecuencia de la presencia de un centro de alta presión, condiciones que permanecerían hasta el final del período”. Las temperaturas diarias fluctuarían entre mínimas de 3 a 20 ºC y máximas de 16 a 33 ºC.



MAÍZ TARDÍO, PARA EL OLVIDO

Los cultivares de maíz tardío se encontraron completamente secos, en estado fenológico R6 (madurez fisiológica) y a la espera de la pérdida de la humedad de los granos para su recolección.

Hasta la fecha el grado de progreso fue del 25%, con un adelanto semanal de 10 y un retraso de 25 puntos, comparado con la campaña pasada.

Los rendimientos promedios obtenidos oscilaron desde mínimos de 7 - 9 qq/ha a máximos de 21 - 22 qq/ha, con algunos sembradíos puntuales que alcanzaron los 30 a 45 qq/ha, sin variaciones.

Los valores fueron muy heterogéneos, siempre en relación con los montos de las precipitaciones acumulados, especialmente, fueron los maizales sembrados en primera instancia los que obtuvieron mejores resultados.

El proceso de picado/embolsado del cereal de segunda para autoconsumo, también estuvo influenciado por el clima y se detuvo, por ello fue escaso el adelanto.



EL TRIGO MARCHA BIEN

Durante un par de días de la semana las características ambientales no fueron las más adecuadas para el trigo, dada la gran amplitud térmica y las importantes ráfagas de viento que ocasionaron la pérdida de la humedad del suelo y de los cultivares.

Hasta la fecha, no se evidenciaron impactos y los trigales se encontraron en un 99% en estado bueno, muy bueno y excelente.

Las aplicaciones nitrogenadas no se realizaron masivamente, sino en algunos lotes excepcionales, ya que fueron postergadas para la etapa de macollaje del cereal, dado que se presentaron complicaciones en la disponibilidad de los productos y también la incertidumbre de sus costos.

Por lo tanto, se presentó un nuevo interrogante en el sector productivo, si se sumaría o no tecnología a la campaña, para la obtención de mejores resultados.

Además, continuó la implantación, que hasta la fecha alcanzó un grado de avance del 97%, unas 436.500 ha, con un progreso intersemanal de 1 punto y un retraso de 3, comparado con la campaña pasada.