Palermo, sin competencia Holando y un único rincón dedicado a la lechería

LA OPINIÓN Rural recorrió el predio de Palermo y sólo encontró un rincón con cuatro animales Holando en toda la exposición. Nuevamente este año, y como sucede desde 2019, cuando una vaca de Horacio Barberis (La Lilia) ganara el Gran Campeonato por última vez, no hay competencia oficial en esta emblemática pista.

Tampoco la gente y los productores pueden observar a los mejores ejemplares lecheros del país, cuya mayoría solía ser de nuestra región. Atrás quedaron aquellos años donde el Holando se robaba la mirada de las cuatro tribunas palermitanas cuando los viernes a la tarde, se proclamaba la gran Campeona de la Expo, ante la mirada embelesada de miles de chicos que querían acariciar a la más linda.

De lo que es la lechería argentina, sólo queda un esbozo en la vidriera más importante que tiene el sector de cara a la sociedad y la gente de ciudad. Un pequeño rincón del salón Ocre que convoca a niños en edad escolar para que vayan a ver cómo se ordeña una vaca. Un robot De Laval que no esté en funcionamiento, y algunos terneritos que toman leche desde una guachera automática. Eso es todo.



CUATRO EMPRESAS

El encargado de este rincón es el experimentado criador Holando, Leonardo García, representante de la empresa Produgen, que todos los días ordeña tres veces a las cuatro vacas presentes en Palermo.

“Este espacio fue una idea de Flavio Mastellone, que tuvo la inquietud de que el Holando estuviese en Palermo y que había que visibilizarlo un poco más, dado que no estaría en la pista compitiendo; en realidad todos vivimos de la vaca lechera y del Holando y por eso creo que nos involucramos, yo trabajo en una empresa de genética y también están De Laval y Nutrimix, que apoyaron con sus productos para que hoy estemos acá”, contó Leo García.

“Lo que buscamos es que la gente y los chicos vean cómo trabaja la gente relacionada a la lechería, por eso trajimos terneras que donó Inés Barré que están en una guachera estilo criadero artificial, también exhibimos un robot que si bien no está en funcionamiento, muestra cómo es la nueva tecnología de ordeño y por supuesto están las vacas que nos prestó Jorge González, que tuvo la gentileza de traerlas desde Tandil para que ordeñemos tres veces por día”, explicó García, quien está a cargo del cuidado de los animales.

“Aquí hacemos una pequeña charla para el público y les contamos a los chicos de dónde vienen las vacas, de dónde sale la leche, qué proceso tiene antes de ser consumida, les contamos un poco la historia de la raza y la verdad que estos días han sido muy lindos porque la gente se interesa e interactúa con lo que estamos haciendo; es poner un granito de arena para que el Holando no quede totalmente ausente de la Rural de Palermo y para que no se pierdan de saber lo que es la lechería para nuestro país, que para nosotros es muy importante que se esté aportando algo al conocimiento de la gente”, apuntó Leonardo.



LA VISIÓN DEL INDUSTRIAL

Por su parte, el industrial director de La Serenísima, Flavio Mastellone, se refirió a esta iniciativa de traer overas a la Rural, en un tono que denotaba cierta indignación con la ausencia de la competencia nuevamente.

“En este marco de Palermo, no podíamos permitir que el Holando otra vez se quede sin venir. Me pidió Nicolás Pino que hiciéramos algo y se nos ocurrió esto, pero sinceramente a uno le duele no poder ver las vacas lecheras compitiendo”, le dijo a LA OPINIÓN Rural, el heredero industrial.

Respecto a su visión en el negocio, dijo Mastellone que “la lechería tiene una oportunidad, tenemos que dejar de hablar de diagnósticos, dejar de hablar del pasado y dejar de pensar mucho en el futuro, porque sabemos a dónde tenemos que ir, sólo necesitamos medidas claras”.

Sugirió que “si vamos a tener un dólar diferencial para el maíz, el sorgo y la soja, la lechería también para la exportación tiene que tener lo mismo, porque en los próximos meses la oferta estacional va a crecer y se recibe más leche, es necesario acompañar a la cadena”.

Además, “tenemos que trabajar más en la región (países limítrofes) para poder exportar y un tema fundamental, no puede ser que la leche en polvo tenga el doble de retenciones que el resto, por favor, el año 2022 el Estado le pagó más de 30 millones de dólares al sector industrial por reintegros en todas las categorías. La leche en polvo no lo percibió, todo el resto sí”, se quejó Mastellone.

“Lo que necesita el país es que ingresen dólares y que tengamos productos a buen precio para la gente, pero también tenemos a diferencia de la agricultura y de la carne, un IVA de 21%”, por lo que el industrial pidió que se terminen con las distorsiones según cada actividad.