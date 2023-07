Fuerte reclamo de la maquinaria agrícola

La maquinaria agrícola aprovechó la exposición de Palermo para canalizar su reclamo. En ese sentido, con la presencia del presidente de la CAFMA, Eduardo Borri, el sector pidió por enésima vez la necesidad de que se apruebe la Ley Nacional que permitirá fijar cuál es el porcentaje de componentes nacionales que debe tener un equipo para considerarse argentino y así tener preferencias de políticas de incentivo fiscales.

La preocupación del sector es clara, teniendo en cuenta que se necesita el tratamiento parlamentario y su posterior aprobación, antes que pierda estado parlamentario. “No esperamos que nos hagan caso en todo. Estamos para discutir el tema, no para que se firme lo que nosotros queremos. Falta que se lea, que se estudie, que se investigue y no tomar títulos como que queremos restringir todas las importaciones o que queremos ser proteccionistas. El espíritu de la ley no va hacia prohibir importaciones, sino a reforzar el país que queremos tener: uno importador de maquinaria agrícola o uno industrial”, explicó Luciana Mengo, presidenta de AFAMAC y prosecretaria de CAFMA.

El pedido es concreto: los empresarios buscan clarificar, mediante una ley, qué significa un producto fabricado en Argentina y uno importado. Definido eso, después vienen las políticas detrás con esa definición.

“Cuando uno se sienta con Silvina Batakis, presidenta del Banco Nación, y le dice ‘por qué no dirigís más asertivamente el crédito de todos los argentinos’, ella dice que no sabe distinguir entre un producto argentino y otro importado. Porque nosotros no es que vemos el producto importado por nuestros clientes, sino por colegas de empresas establecidas acá en Argentina. Esa es la discusión”, detalló. Y concluyó: “si nuestras fábricas trabajaran como el Congreso, se fundirían. Estuvieron 72 días sin reunirse”, sostuvo.