Realizarán actividades de concientización en la ciudad

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud anunció testeos y actividades de concientización sobre las hepatitis virales este 28 de julio y se extenderán hasta el 4 de agosto. Vale destacar que el desarrollo científico ha posibilitado contar con herramientas de prevención y cura. Si bien, en las Américas, surgen cerca de 80.000 nuevas infecciones de hepatitis B y C por año, Argentina es un país con endemicidad baja, ya que se detecta un porcentaje menor al 2% de hepatitis B y menor al 1% de Hepatitis C.

Sebastián Torres, subsecretario de Promoción de la Salud, destacó que “las notificaciones sobre casos de hepatitis B en la Provincia han descendido en los últimos 10 años, ya que teníamos 120 registros anuales en el 2013 y se notificaron 40 casos durante el último año, algo que se da por la vacunación”. En el mismo sentido, Torres recalcó “el descenso de los números en pacientes desde el año 2015 debido a tratamientos que garantizan la cura en más de un 90%”. “También es importante destacar que la hepatitis A dejó de ser un problema de salud pública, debido a la inoculación de la población y detectando una notificación promedio menor a 4 casos anuales en nuestra provincia”, afirmó.

El funcionario explicó que “la hepatitis puede ser causada por los cuadros virales por lo que trabajamos diferentes líneas de promoción y prevención de esta enfermedad: por un lado con campañas de vacunación de hepatitis A y B, también en campañas de detección precoz de Hepatitis B y C por lo cual tomamos la iniciativa de realizar en toda la provincia los testeos de manera gratuita y sin turno previo”. “Como muchas otras patologías, el lavado de manos y la utilización de agua potable son formas de prevención”, finalizó Sebastián Torres.



TESTEOS GRATUITOS

Los testeos se realizarán desde el 28.07 al 04.08 para hepatitis C y B de 7 a 10 hs sin turno previo ni orden médica en los siguientes lugares. En Rafaela, los mismos se realizarán en el Hospital "Jaime Ferré".