La Provincia convocó a los gremios para el próximo lunes

Tal como lo había anticipado LA OPINIÓN en su edición de este miércoles, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), Juan Manuel Pusineri, dio a conocer las fechas de los encuentros que se mantendrán con los sindicatos que negocian en el marco de la paritaria provincial. Y como lo había adelantado este Diario, el lunes 31 de julio a las 11 horas se realizará la primera reunión con representantes de UPCN y ATE en Casa de Gobierno, mientras que por la tarde, a las 17 horas, se iniciarán las negociaciones con los sindicatos docentes AMSAFE, SADOP y AMET en la sede Santa Fe de la cartera laboral, luego de lo que fue el receso invernal. En tanto, el martes 1 de agosto, a las 11 horas, también en la sede del MTEySS fueron convocados los representantes de los profesionales de la salud.

Hay que recalcar que las negociaciones salariales de los docentes y de la administración pública se darán en un contexto de caída de los recursos del estado provincial que incluso obligó a paralizar obras públicas. Por lo que a priori no será una discusión sencilla y además coincide con la reanudación del ciclo lectivo y la posibilidad de medidas de fuerza está latente. Igualmente, cabe recordar que el año pasado se produjeron alrededor de 15 paros docentes entre agosto y septiembre, pero a diferencia de este 2023 es que hay elecciones, con lo cuál el acuerdo paritario no debería ser tan traumático y tan extenso de poder concretarlo.

En este sentido, el ministro manifestó: “Estamos comunicando la reapertura de la instancia paritaria para la segunda parte del año, tal cual como lo habíamos convenido con los distintos gremios que negocian en el ámbito de la provincia, para dar tratamiento a la cuestión salarial y a lo que tiene que ver con condiciones de trabajo. También harán lo propio las empresas del Estado con sus respectivos sindicatos”. “Como hecho institucional esto implica, en primer lugar, reivindicar el diálogo paritario como un diálogo que permite atender los derechos de las y los trabajadores, donde también se habla del funcionamiento del Estado. Y en segundo término, pone en valor el cumplimiento de los compromisos en el sentido de respetar lo que se firma y de cumplir con lo que se dice”, subrayó el ministro.

Consultado acerca de cuál sería la propuesta salarial por parte de la provincia, el funcionario sostuvo que “tenemos un objetivo: que los salarios puedan ubicarse por encima de la inflación, es un objetivo que venimos planteando a lo largo de la gestión del gobernador Perotti. Lo hemos cumplido en el año 2021 y 2022 y la expectativa es que este año también podamos hacerlo. Éste es un objetivo compartido con los sindicatos”.

Por otro lado, y frente a un contexto inflacionario, se consultó al ministro acerca de la posibilidad de replicar el mecanismo de la cláusula de garantía, a lo cual respondió: “Durante la primera parte del año hemos tenido una cláusula de actualización que funcionó y hemos llegado a fines del mes de julio sin ningún conflicto que tuviese como epicentro al salario. No descarto que podamos seguir utilizándolo en esta segunda parte del año. Vamos a ir a la negociación sin ningún tipo de preconcepto o dogmatismo. Todos los instrumentos posibles van a estar sobre la mesa y van a ser utilizados en función de los acuerdos que vayamos logrando a partir de las conversaciones que vamos a mantener”, finalizó.



COMUNICADO DE AMSAFE

En relación a los gremios de la educación, AMSAFE, que nuclea a los docentes públicos santafesinos, emitió un comunicado asegurando que es "imprescindible una actualización salarial que recupere el poder adquisitivo de los y las trabajadores de de la educación como así también avanzar en la discusión sobre las condiciones de trabajo y la carrera docente (concursos, traslados, titularizaciones, etc)". No obstante, Rodrigo Alonso, el secretario general del gremio, subrayó dos ejes: ratificar el doble mecanismo de actualización salarial para hacer frente a la inflación y concretar el concurso para cargos directivos de escuelas. Sin aventurar números, Alonso resaltó que la propuesta salarial para el segundo semestre del 2023 deberá estar centrada en la recuperación del poder adquisitivo, debido a que la escala de aumentos acordada hasta julio totalizó un incremento del 49,1%, en tanto que la inflación acumulada hasta junio también fue del 49,1%. "Creemos que la propuesta salarial tiene que implicar un incremento porcentual que nos permita recuperar lo que vamos a perder en este mes", explicó Alonso. Además, mencionó la necesidad de mantener la cláusula gatillo en el acuerdo para proteger los salarios de la inflación en una economía inestable. "En una economía tan inestable que estamos sufriendo desde todos los sectores de la población, es necesario sostener la cláusula de actualización automática que implique que nuestro salario no pierda ante la inflación", explicó Alonso.

La discusión entonces, según la visión del representante de los docentes públicos, estará atravesada no por el tiempo de duración que implique el acuerdo sino que dependerá del mecanismo establecido para garantizar la recomposición salarial. "Más que de tiempos, la discusión es el mecanismo. Uno no puede pensar un acuerdo a corto, mediano o largo plazo sin tener en cuenta la situación económica que estamos atravesando. Si uno se remonta a lo que pasó en el 2022, fue un año donde durante seis meses consecutivos fuimos perdiendo ante la inflación porque hasta septiembre no había una actualización. Entonces, vamos a exigir que la propuesta contenga este doble mecanismo: por un lado, con incrementos porcentuales, pero también con la garantía de contar con una actualización automática que permita prever las inclemencias inflacionarias como las que indudablemente ya han sucedido en este primer semestre. De hecho, estuvo claro que no nos equivocamos cuando tanto insistimos para que en mayo esté esta cláusula. Por lo tanto, creemos que estos son los componentes que tienen que primar en la discusión", argumentó el titular de AMSAFE.

Otro punto que AMSAFE llevará a la mesa paritaria es la concreción de una convocatoria a concurso para cargos directivos en distintos niveles y modalidades educativas. "Es un asunto que se viene discutiendo en anteriores reuniones técnicas y también se han dado reuniones internas en las 19 delegaciones del sindicato. Tenemos la expectativa de que se pueda concretar en el marco de esta mesa paritaria la convocatoria a este concurso que había sido parte del último acuerdo", señaló Alonso. Indicó que la convocatoria a concursos para directivos abarca a los niveles Inicial, Primario, modalidad Especial y el Secundario. "La cantidad de cargos va a depender del movimiento de traslado que se vaya a producir. Sabemos que la gran mayoría de los cargos directivos son cargos que están vacantes, por eso la exigencia que veníamos presentando en el sindicato de que este tema esté incluido en la paritaria", agregó Alonso.