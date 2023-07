¿Qué se podrá ver hoy en el Festival de Teatro?

En esta sexta jornada del Festival de Teatro, se podrán ver las siguientes obras:



*15:00 - CASIBACHE - Plaza Padre Normando Corti (barrio Villa Rosas)

Este espectáculo circense de La Plata, de Cía. To Do, se presenta hoy en su segunda función. Ttiene una duración de 50 minutos y está dirigida a toda la familia. En caso de lluvia, se reprogramará.Dos artistas en escena desafiando las alturas y las posibilidades de los cuerpos en la búsqueda de algún equilibrio, desplegarán todas sus habilidades para lograr cierta armonía y estabilidad. Redoblando la apuesta frente a los fracasos y distrayéndose en el camino, por momentos en solitario, en otros colaborando, y también enfrentándose. Circo, teatro, clown, palo chino, rolo, monociclo, slapsticks, malabares, acrobacia y danza.



*15:00 - 17:00 - MUNDO BILINA - Aula C del C. C. del Viejo Mercado

Esta obra de títeres de la Compañía Nacional de Fósforos, Compañía Omar Álvarez Títeres y Compañía Teatral Arde la Nona llega desde Villa Ballester. Su duración es de 50 minutos y está dirigida a toda la familia.

Libros de brujería, tarántulas, espejos que reflejan con retraso, una peluca hecha de lombrices, una muñeca con cerebro de sapo y un globo terráqueo al revés: todas esas cosas guarda Bilina en su cuarto. Cada mañana piensa una forma de destruir el mundo. Hasta que una noche recibe una visita que la ayudará a ejecutar sus complicadisimos planes.



*17:00 - 19:00 - INVOCACIÓN AL FUTURO - Biblioteca Sarmiento

Esta pieza de teatro inmersivo cuenta con una alianza creativa de Argentina - Francia. Su duración es de 60 minutos y está dirigida a un público adulto.Invocación al futuro es una performance participativa in situ e itinerante propuesta por los colectivos artísticos MARTE de Argentina y 359 Degrés de Francia, donde el espectador es invitado a formar parte del club de lectura de la biblioteca. Pero a medida que la inscripción de los nuevos socios avanza, los procedimientos propuestos para formar parte de este club nos sumergen en una atmósfera mágica que abre un portal al futuro.



*19:00 - 21:00 - LINGUA IGNOTA - Escuela Municipal del Música "Remo Pignoni"

Esta performance de danza de la Compañía de espectáculos concertados proviene de CABA. Su duración es de 40 minutos y está dirigida a un público adulto.

¿Puede un cuerpo no ser dicho? ¿Puede constituirse plenamente como pura inmanencia, por fuera de un significante que lo trasciende? "Lingua ignota" es una exploración en torno a la conflictuada simbiosis entre cuerpo y lenguaje, entre actualidad y virtualidad, entre materia y forma, entre materia y norma. Es el espacio que se inaugura cuando un cuerpo balbucea, imagina para sí un porvenir escindido del lenguaje; en suma, cuando un cuerpo adopta la forma prelingüística del pensando. Lingua ignota es el campo de batalla entre un cuerpo y su organicidad, entre un cuerpo y su organización; allí, se desata la pugna entre el espectro siempre asediante de la palabra y un cuerpo que quiere resistir en su insignificancia.



*20:00 - DE LA MEJOR MANERA - La Mula Bar

En su tercera función, este drama agotó sus entradas. Tiene una duración de 70 minutos y está dirigida a un público adulto. En medio del velorio de su padre, dos hermanos llegan al bar familiar y se encuentran con el espacio que su progenitor dejó. El cómo se sigue, luego de esta pérdida, se presenta en un silencio a gritos como un abismo en la noche.



*19:00 - 21:00 - LA CELESTINA, TRAGICOMEDIA DE LITA - Centro Recreativo Metropolitano La Estación

Esta tragicomedia tiene una duración de 60 minutos y está dirigida a un público adulto.

Las voces de la clásica obra de Fernando de Rojas atraviesan a Lita que está en permanente riesgo de muerte, con sus manos debe sostener una escenografía que se le ha caído encima. Todo pende de un hilo y ya no le quedan fuerzas, aún así reirá, llorará y gozará hasta el final uniendo lo que le acontece con la historia de La Celestina.Los textos de La Celestina de Rojas, se apoderan de una payasa que está tendida en el piso. El espectador es invitado a acompañarla dentro de la escena, actuando sin actuar, en un viaje único e irrepetible. El dispositivo escenográfico es un gran espiral suspendido que forma figuras sorprendentes. En esta Celestina reirán, llorarán, cantarán al amor, al dolor, a las contiendas y a la muerte.