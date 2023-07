El teatro local pisa fuerte en el FTR23

El Festival de Teatro de Rafaela está llevando a cabo su décima octava edición, organizada por la Municipalidad de Rafaela a través de la Secretaría de Cultura.

En ese marco, dentro de los 33 espectáculos programados, 9 estuvieron a cargo de elencos locales, un hito en la historia del Festival que desde el año 2005 acerca a la ciudad un panorama de la escena nacional.

El FTR23 comenzó el sábado 22 con el estreno de 3 de los 4 Laboratorios de Creación Escénica con artistas locales; continuó su programación el día domingo con el tradicional Desfile, a cargo del Colectivo de Artistas Locales, finalizando la 2da jornada con funciones de “Imaginación, lo que más amo de ti es que no perdonas”, con dirección de Mayra Armando y Luisina Valenti. La programación local continuó desplegándose con 2 funciones de “Decir sí”, con las actuaciones de los rafaelinos Danilo Monge y Mariano Patania. Además, el día lunes se presentó “El último, diatriba de amor por mensaje de audio”, de Marcelo Allasino; y el día martes “Algo que Contar”, de Lu y Lichi, que por mal clima iba a realizarse en el interior del Centro Recreativo Metropolitano “La Estación” y debido a la gran magnitud de público se realizó en el exterior de dicho espacio.

La novena obra local es un suceso en la historia del Festival de Teatro ya que "Un poco más”, el Laboratorio de Circo a cargo de Ana Gurbanov, será la obra encargada del cierre del FTR23, "18 años, más poco crecimos".



SOBRE LOS ESPECTÁCULOS

- Laboratorio Teatro Jóvenes. Jardín Fantástico. Es un recorrido performático dirigido por Agostina Luz López, con producción de Poppy Murray y asistencia de dirección de Valentina Oregioni. En su sinopsis expresan: “Un grupo de adolescentes decide dejar de lado sus familias para reunirse en un jardín con el fin de inventar y experimentar una nueva forma de vivir juntos.



- Laboratorio Teatro I. Las Cosas, dirigido por Luciano Delprato, con asistencia de dirección de Pablo Botteri indica en su sinopsis: Una serie de objetos se seducen, se destruyen, se aparean, se abandonan, se ignoran, se tocan, se enfrentan y se combinan de mil maneras unos a otros, para darle forma al entramado que habitamos y llamamos mundo. Realizó dos funciones en el Aula C del Viejo Mercado con las actuaciones de Daiana Albanesi, Ester Guadalupe Baldo, Virginia Guntern, Kevin Henssler, Norma Beatriz Lino, Isabella Lorenzetti, Nicolás Jesús Nazareno Monutti, Oscar Oviedo, Mariano Perassi, Valentina Porta y María Florencia Soccetti.



- Laboratorio de Teatro II. Secretos y Manifestaciones, es un site specific que realizó dos funciones en el Centro Recreativo Metropolitano La Estación. Con dirección de Juan Parodi y asistencia de dirección de Marcela Bailetti, su sinopsis expresa: Secretos y Manifestaciones es una acción escénica que tiene como origen el cuerpo de los actores/performers y el espacio a intervenir. [Yo soy el espacio donde estoy].



- Familia Sarrasani fue el espectáculo encargado del Desfile del FTR23, de Ariel Falchini y Jorgelina Sabena, por Colectivo de Artistas Locales y la Fanfarria Familia Sarrasani, con la producción de Ariel Falchini, Jorgelina Sabena, Javier Nocete y Laura Dayer, dos marionetas de gran escala recorrieron el boulevard Santa Fe desde el Museo Histórico al Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano.



- Imaginación, lo que más amo de ti es que no perdonas, de Luisina Valenti con dirección de Mayra Armando y Luisina Valenti, de Punto T / La Máscara, expresa en su sinopsis: Laura, Celina y Elsa son obreras de la textil Domini y parte del grupo de teatro de trabajadoras de la factoría. Entre telas y botones, ajustan los últimos detalles de la obra teatral que esconde un plan colectivo: burlar al celador López y acabar con la tiranía del reloj de fichadas. Cuenta con las actuaciones de Mayra Armando, María Laura Bañón, Luz Pantaley, Bruno Galloni y Manuel Zimmermann, y realizó una función a sala llena en el Centro Cultural La Máscara.



- Decir sí, de Griselda Gambaro presenta en esta puesta una pieza breve de humor negro. La obra se centra en un tópico de gran importancia, la relación dominador-dominado. Un peluquero siniestro que no habla, un cliente que habla demasiado haciendo todo lo posible por mantener su statu quo de víctima y una ridícula inversión de roles que desencadena un sinfín de hechos inesperados. Con dirección de Paula Boero y actuaciones de Danilo Monge y Mariano Patania, realizó dos funciones en el Centro Cultural La Máscara.



- El último, diatriba de amor por mensaje de audio, de Marcelo Allasino, por Punto T/ La Máscara expresa en su sinopsis “Dos personas se vinculan afectivamente movilizadas por distintas carencias: una tiene dinero, la otra lo necesita; una se siente libre, la otra reclama contención. El afecto como mercancía configura un campo fangoso en el que nada bueno podrá crecer y la fatalidad no tardará en instalarse. Cuenta con las actuaciones de Marcelo Gieco y Agustín Keller, y realizó una función en el Centro Cultural La Máscara.



- Algo que contar de Lucía Larramendi y Lisandro Aimino, por Lu y Lichi, es un espectáculo de humor musical en el que dos personajes cuentan, con humor, música y canto, múltiples historias atravesadas por una intención inicial que pronuncian:



- Laboratorio de Circo. Un poco más, con dirección de Ana Gurbanov y asistencia de dirección de Candela Pruvost, cerrará el FTR23 con las actuaciones de Jazmín Pizarro, Lucía Alonso, Josefina Vega Fillón, Nicolás Opazo, César Maldonado, Iván Naconechney, Eliana Maldonado, Daniel Rambaudi, Axel Trulli y Tadeo Ciarpella. La sinopsis de la obra expresa: Un carnaval de invierno. Un festival de deseos abrigados puestos a andar. Siguiendo los pasos. Un poco más.