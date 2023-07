Diversas problemáticas en la nueva sesión del Concejo Municipal

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Esta mañana, a partir de las 9 volverá a sesionar el Concejo Municipal. El correspondiente orden del día indica el tratamiento de diversos temas en los que lejos de aplacarse el clima, demuestra que persisten los reclamos al Ejecutivo, por parte de los ediles, como así de particulares.

Los temas a considerar son los que detallamos seguidamente:



Notas Oficiales

* Nota Oficial remitida por el Departamento Ejecutivo Municipal. Remite respuesta a Minuta de Comunicación N° 1134/23 (Requiere del Departamento Ejecutivo, en carácter urgente, revierta la situación de extrema peligrosidad en la obra recientemente inaugurada en Avenida Yrigoyen y calle Italia).



Peticiones y asuntos particulares

* Nota Institucional remitida Colegio de kinesiólogos, fisioterapeutas y terapistas físicos 1° Circunscripción y Círculo de kinesiólogos, fisioterapeutas y terapistas físicos del Dpto. Castellanos

Solicitan reunión y la suspensión del curso de masajes holísticos promovido por la Escuela para el Trabajo a cargo del Departamento Ejecutivo.

* Nota Institucional elevada por la Comisión Vecinal Barrio Villa Autódromo. Remiten copia de requerimientos instados ante el Departamento Ejecutivo en relación al estado del basural a cielo abierto y acceso a ciudad verde.

*Nota Particular enviada por Graciela Copani, acompañante terapéutica especializada en niños y adolescentes con TEA

Remite propuesta normativa conocida como "la hora silenciosa".

* Nota Institucional elevada por Ana Walker, presidente Comisión Entidades de Bien Público. Solicitan la revisión de la Ordenanza N° 1542 y la ampliación del porcentaje asignado a la Comisión de Entidades de Bien Público.

*Nota Particular enviada por Vecinos Barrio Villa del Parque. Proponen cambios en la dirección algunas calles alcanzadas por la Ordenanza N° 3106.

*Nota Particular enviada por Fabiana Mirta Ávila .Denuncia destrucción de arbolado público y contaminación de napas en violación a la Ley Provincial N° 13836 por parte de dependientes municipales.



Despachos de Comisión

* Ordenanza elaborado por Andrea Ochat. Designa con el nombre de María Antonia Delfino a una calle pública de la ciudad, como reconocimiento a su compromiso ciudadano, su participación desinteresada en organizaciones y su lucha por los derechos.

* Ordenanza elevado por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio. Establece el día 19 de octubre como feriado municipal, en alusión a la Tercera Colonización de Sunchales.



Proyectos presentados

* Minuta de Comunicación presentada por Carolina Giusti. Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que en el plazo de 48 horas proceda a dar cumplimiento a la Ordenanza N° 1371 sobre cartelería en la vía pública.

*Minuta de Comunicación elaborada por Carolina Giusti. Solicita al Departamento Ejecutivo informe qué profesional se encuentra desempeñando el cargo de Órgano Técnico de Aplicación de la Ordenanza N° 2405 relativa al control de productos fitosanitarios.

*Minuta de Comunicación elevada por Andrea Ochat. Solicita al Departamento Ejecutivo informe el estado de las gestiones referidas a la obtención de factibilidad hídrica sobre el nuevo terreno propuesto para el emplazamiento del Complejo Ambiental.

*Minuta de Comunicación presentada por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio. Solicita al Departamento Ejecutivo la realización urgente de los trabajos de mantenimiento del edificio del Liceo Municipal “Julio Sartini”.

* Minuta de Comunicación elevada por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio. Requiere del Coordinador de Cultura información respecto a gestiones realizadas por el Coordinador del Museo Basilio Donato.

* Minuta de Comunicación presentada por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio. Solicita al Departamento Ejecutivo informes referidos al descubierto autorizado para cuentas municipales por las entidades bancarias y en relación a deudas con proveedores.

*Minuta de Comunicación elaborada por Andrea Ochat. Solicita al Departamento Ejecutivo explique el uso indebido de uno de los vehículos afectados al transporte de personas con discapacidad y exige la inmediata restitución a la actividad para la que fue originalmente destinado.

* Minuta de Comunicación elevada por Santiago Dobler. Solicita al Departamento Ejecutivo cumplimente lo solicitado en la Minuta de Comunicación N° 1126 por la que se requiere la actualización del boletín oficial.

* Minuta de Comunicación elevada por Santiago Dobler. Solicita al Departamento Ejecutivo la información remitida por parte del Comité de Cuenca Zona Norte referente al listado de obras pendientes de ejecutar correspondientes al año 2023.

*Ordenanza remitida por el Departamento Ejecutivo Municipal. Autoriza se solicite al Gobierno provincial el cincuenta por ciento del Fondo de Obras Menores con destino a gastos corrientes.