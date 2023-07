El Ejecutivo traslada al Concejo la presión por la urbanización del oeste

El Departamento Ejecutivo Municipal salió ayer a presionar al Concejo para que, tras el receso de julio que finaliza esta semana, acelere el tratamiento del "proyecto de ordenanza para la regulación de 1.250 hectáreas en el noroeste de Rafaela que se destinarán al desarrollo de actividades productivas y, en consecuencia, a la generación de nuevos puestos de trabajo". La iniciativa, que fue presentada en sociedad la semana pasada por el intendente, Luis Castellano, fue enviada al cuerpo legislativo que recién le dará ingreso formal en la sesión del jueves 3 de agosto y luego, el lunes 7 de agosto, le daría lectura para avanzar en una hoja de ruta más larga que corta que implicará la convocatoria a representantes de diversas instituciones.

El secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano de la Municipalidad, Diego Martino, buscó ayer "marcar la cancha" a un Concejo que tiene mayoría opositora. "Es muy importante que se pueda desarrollar (el debate y la aprobación del proyecto) en un lapso relativamente corto para poder comenzar a realizar un aprovechamiento de todo este espacio", sostuvo el funcionario.

Las declaraciones de Martino se produjeron el mismo día en el que este Diario publicó un artículo en el que se reflejó cierto malestar de diversas instituciones de profesionales que no fueron consultadas para la elaboración del proyecto de 24 carillas. Incluso el Centro Comercial e Industrial lamentó, en un comunicado divulgado en su propio portal, no haber sido mencionado a pesar de haber colaborado significativamente con el Municipio en la redacción del texto.

El ingreso del proyecto al Concejo se dará prácticamente cuando comienza la campaña electoral para las elecciones de intendente y de cinco concejales, que tiene al oficialismo en alerta máxima con la consigna de descontar la diferencia de votos entre Castellano y su principal adversario, Leonardo Viotti.

Martino destacó que "la obra de la Variante de la Ruta Nacional 34 está próxima a inaugurarse. La idea es que estén definidas las reglas de juego para que ya se puedan empezar a establecer las distintas actividades productivas". Por este motivo, volvió a hacer hincapié en la importancia del "debate en el legislativo local que requerirá de todos los concejales y de las instituciones" a la vez que subrayó que "todas las áreas del municipio están dispuestas a colaborar con este tratamiento, ya sea brindando la información necesaria como aclarando inquietudes".

Tal como publicó ayer este Diario, desde el ámbito empresarial lamentaron que el Municipio no haya convocado a la Comisión de Desarrollo Urbano, creada en 2017 con el objetivo de "estudiar normas urbanísticas en el marco de un plan de ordenamiento territorial", para construir consensos básicos en torno al proyecto. A mediados de junio, el Centro Comercial e Industrial había manifestado su "malestar" por la falta de avances por parte del Ejecutivo en torno a esta iniciativa, que finalmente fue presentada un mes después mientras distintas instituciones de profesionales hacen "cola" para quejarse porque no fueron consultadas.

El Municipio resaltó ayer que "es importante tener en cuenta que el sector a urbanizar es muy amplio, con una dimensión similar a la mitad de la ciudad urbanizada, y requerirá de obras hídricas para su saneamiento porque se trata de una zona inundable". Sin embargo, agregó, "ya se ejecutaron una serie de obras como la mencionada Variante de la Ruta 34 y Ruta 70 en el tramo que va desde la Variante hasta Santos Dumont". En este sentido, indicó que "desde el punto de vista hídrico, se resuelve esta situación, estamos hablando de una franja que va desde la Variante hasta el Camino Nº 21 (Santos Dumont, al oeste del Cementerio)".

Según Martino, se trata de un espacio que se desarrolla "300 metros hacia el Norte y 500 hacia el Sur, sobre la Ruta 70, el proyecto abarcó no solo la traza de la ruta sino también los desagües, son alrededor de 100 hectáreas en las que estaría la posibilidad de desarrollarse".

"También hay un sector al norte sobre la Ruta 34 en su traza actual que son alrededor de 50 hectáreas. A esto se le suman otras 22 hectáreas a partir del convenio con Rafaela Alimentos que también están para poder desarrollarse. En total, son más de 170 hectáreas que están disponibles para su aprovechamiento en desarrollo productivo, de ahí la necesidad de acelerar los tiempos del tratamiento del proyecto", subrayó el funcionario.

Asimismo, Martino señaló que "para poder sanear el resto del sector se requieren de obras de menor escala como las obras de retardo hídrico dentro de cada una de las iniciativas y obras estructurales (canal oeste y el bajo Campanucci) para los cuales solicitaremos financiamiento a nivel provincial o nacional".

Con respecto al objetivo del proyecto, el funcionario afirmó que "se buscará una relación de complementariedad, una suerte de interfaz entre lo rural y lo urbano, donde convivan actividades agropecuarias con actividades industriales, agroindustriales, alimenticias".

Finalmente, Martino aclaró que "el proyecto incluye definiciones acerca de las tres áreas en donde ya se puede llevar a cabo el desarrollo, para el resto plantea las cuestiones generales, porque el objetivo es que a medida que se vayan saneando y se incorporen como lugares a desarrollar, establecer las definiciones y detalles más precisos".