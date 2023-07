Arrufó: una camioneta destruida al chocar con un tren de carga

Siendo las 3.30 de la madrugada de ayer, en Ruta Provincial N° 39 –jurisdicción de la Comisaría Seccional 7ª de Arrufó, Departamento San Cristóbal- a la altura del paso a nivel, se registró un accidente de tránsito del cual fueron partes un tren de carga de la empresa Nuevo Central Argentino (NCA) que circulaba vacío de sur a norte, conducido por un rafaelino de 38 años y, una camioneta marca Ford Ranger doble cabina que circulaba de oeste a este, conducida por un hombre de 60 años quien iba acompañado de una mujer de 44, dieron a conocer fuentes regionales.

De acuerdo a la información preliminar, el incidente tuvo lugar a unos 600 metros del cruce entre las vías del tren y la Ruta Nacional Nº 34. En la camioneta se trasladaba una pareja, ambos mayores de edad, domiciliados en la ciudad de San Cristóbal.

La identidad de las personas involucradas no había sido proporcionada hasta la medianoche de ayer, a pesar de las consultas realizadas por distintos medios de comunicación entre ellos LA OPINIÓN, debido a razones no reveladas.

Producto del impacto la mujer fue trasladada al Hospital “Jaime Ferré” de esta ciudad de Rafaela presentando heridas en sus piernas -presuntamente fracturas-, efector de salud donde recibió curaciones y quedó internada.

En tanto que el conductor de la camioneta resultó con dolores en distintas partes del cuerpo, pero considerados como lesiones leves, y el maquinista resultó ileso.

Interviene la Fiscal en turno de la Unidad Fiscal San Cristóbal, del Ministerio Público de la Acusación, Dra. Hemilce Fissore.



UTILITARIO Y UN PEATÓN

A las 20:10 de ayer, un siniestro vial entre un auto y un peatón tuvo lugar en la intersección de Bv. Santa Fe y calle San Lorenzo, por lo que se convocó a SIES 107.

La peatón se trataría de Irma C. de 36 años, domiciliada en calle Luis Maggi, quien estaba consciente pero muy dolorida; y por la otra parte, Enzo A. de 26 años, domiciliado en calle Ramón y Cajal, quien conducía un utilitario Fiat Fiorino.



ENTRE UN AUTO Y UN CAMIÓN

A las 12:50 de ayer, otro incidente vial tuvo lugar en intersección de Ruta 34 y calle D´Agostino entre un automóvil y un camión, sin lesionados.

Fueron partes, un automóvil Chevrolet Cruze conducido por Orlando R. de 48 años, domiciliado en la localidad de Pérez en el Gran Rosario, y un camión tipo carretón conducido por Víctor B. de 40 años, domiciliado en la localidad de Totoras.

Finalmente las partes intercambiaron datos y se retiraron del lugar.



EN BARRIO BELGRANO

A las 17:30 de la víspera, otro suceso vial tuvo lugar en la intersección de Av. Providenti y calle Barcelona -barrio Belgrano-, tomando intervención la Guardia Urbana (GUR) y Comisaría Seccional 1ª.

Fueron partes un automóvil y una motocicleta con una mujer lesionada. La motocicleta Honda CG 150 c.c. era conducida por Gianella P. de 21 años, y el automóvil Volkswagen Vento conducido por Rodrigo G. de 46 años.

En el lugar se hizo presente personal de emergencias SIES 107 quien trasladó a la mujer hacia el hospital “Dr. Jaime Ferré”, donde le diagnosticaron lesiones de distinto tipo.

Además, trabajó en el lugar personal de Policía Científica de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).



EN VILLA AERO CLUB

A las 7.50 de la víspera otro siniestro vial tuvo lugar en intersección de calle Nosti y Colectora de Angela de la Casa, entre un auto y una moto, resultando lesionado el motociclista en la rodilla en estado consciente.

Fueron partes una motocicleta Zanella RX 150 c.c. conducida por Brian P. de 25 años, y un automóvil Chevrolet Joy conducido por Ramón C., de 61 años.

Momentos después arribó la ambulancia del SIES 107 quien atendió al lesionado en el lugar.



EN BOLÍVAR Y PARANÁ:

CAMIÓN SE DIO A LA FUGA

A las 16:10 de la víspera se tuvo conocimiento sobre un siniestro vial en la intersección de calles Bolívar y Paraná donde una de las partes se dio a la fuga, una vez más, siendo esta una conducta absolutamente reprochable a la hora de ocurrir un accidente de tránsito.

Numerarios policiales dialogaron con una mujer de 34 años identificada como María Celeste V., domiciliada en Bella Italia, quien es la propietaria de un vehículo Renault Clio que se encontraba estacionado sobre calle Paraná.

Quien se dio a la fuga por Ruta 34 hacia el sur, se trató de un camión con una inscripción de una marca de motos, quien habría colisionado al Renault Clío. Con datos sobre la procedencia del camión, su chofer habría sido identificado gracias al aporte de vecinos del lugar, siendo este un camión Iveco 370 y su conductor radicado en la ciudad de Venado Tuerto.

Finalmente, el móvil policial tomó denuncia del siniestro vial.



EN SUNCHALES

En la tarde de ayer personal de la Comisaría Nº 3 de Sunchales, tomó conocimiento sobre un accidente de tránsito en intersección de calle Tucumán y Av. Belgrano de esa ciudad, entre un automóvil y una motocicleta.

Fueron partes un automóvil Peugeot 206, conducido por un hombre mayor de edad y la otra parte una motocicleta marca Corven Energy, guiada por una mujer quien estaba acompañada de otra persona, quienes resultaron con lesiones leves. En cuanto al conductor del automóvil resultó sin lesiones.