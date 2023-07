Fuerte baja del dólar blue

El dólar blue registró ayer su mayor caída diaria en tres meses, y la brecha perforó el 100% alcanzado el lunes, cuando la divisa paralela se disparó tras las medidas tomadas por el Ministerio de Economía sobre el tipo de cambio oficial. En el marco del entendimiento que se logró con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para avanzar en la revisión del programa y obtener los desembolsos previstos para el segundo semestre del año, el mercado cambiario opera con alta volatilidad.

El dólar paralelo cedió $16 hasta los $536 para la venta. El lunes, el tipo de cambio llegó a dispararse $23 a $552, anotando su mayor suba diaria desde la corrida de abril, cuando el 25 de ese mes escaló $33 en una jornada. En tanto, la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en 97,4%.

El Ministerio de Economía logró un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para avanzar en la revisión del programa y obtener dos desembolsos por parte del organismo en lo que resta del año.

En este marco, la cartera a cargo de Sergio Massa anunció nuevas medidas tanto fiscales como cambiarias. También se oficializaron parte de las medidas anticipadas por el Palacio de Hacienda, entre ellas la unificación del dólar ahorro y el dólar tarjeta, al igual que la implementación del impuesto PAIS a la compra de divisas para la importación de una serie de bienes y servicios y se encareció dólar para economías regionales a $340 hasta el 31 de agosto, donde se incluyeron nuevos productos como el maíz y la cebada cervecera.

En este escenario, este martes subieron los tipos de cambio financieros, según las principales cotizaciones del mercado.

El Banco Central (BCRA) finalizó la rueda con compras por US$ 85 millones y ventas por 176 millones en yuanes, consolidando un resultado de US$ 61 millones de compras netas.

Tras estas intervenciones de la autoridad monetaria, el saldo negativo en dólares de julio cayó a US$ 62 millones y en yuanes a 7.779 millones de ventas netas.

Las liquidaciones de las economías regionales, con un dólar agro mas caro, ingresaron US$ 68,526 millones en el mercado,la cifra más alta de las últimas dos emanas. Entre los tipos de cambio vinculados con los gastos por turismo en el exterior, el dólar Qatar subió hasta un nuevo máximo de $569,3, mientras que el dólar turista o tarjeta, que también aplica para los consumo en el exterior, con tarjetas de débito y crédito, cerró en a $498,1.

El dólar mayorista avanzó hasta los $271,9 y en dos días de esta semana subió $2,15, por debajo de los $2,60 de aumento registrado en idéntico lapso de la anterior.

En la bolsa porteña el dólar MEP, operado con el bono AL30 escaló hasta los $510,2 y la diferencia cambiaria con el dólar oficial alcanza el 87,6%. También subió el dólar Contado con Liquidación, operado con el mismo bono y cotizó a $533,9 y el spread con el oficial se ubica en 96,36%. (NA)