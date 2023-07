Rechazo empresarial a las últimas medidas acordadas con el FMI

Las principales cámaras empresariales del país, como la UIA, AEA y el Foro de Convergencia, salieron a cuestionar ayer las últimas medidas impositivas y cambiarias acordadas con el FMI, y advirtieron que "subir impuestos no es el camino". Así, mostraron su desacuerdo y preocupación por el "crecimiento de la presión tributaria y el temor a un incremento de las dificultades en el acceso a insumos".

El Foro de Convergencia Empresarial (FCE), la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Unión Industrial Argentina (UIA), dejaron sentada su posición por medio de comunicados.

El FCE se expresó con contra del camino adoptado por el Gobierno indicando que "la creación de nuevos impuestos y el aumento de los ya existentes agrega un peso adicional a la carga tributaria que agobia desde hace tiempo a las empresas y a los ciudadanos en general, trabando la actividad productiva y desincentivando la inversión privada". Además, remarcaron que "el déficit fiscal generado por el aumento del gasto público en todos los niveles de gobierno, las pérdidas de las empresas del Estado, los subsidios a la energía y el transporte y el financiamiento de dichas deudas a través de la emisión monetaria, nos ha llevado a una tasa de inflación muy elevada que constituye un impuesto adicional, especialmente sobre los sectores más vulnerables".

La entidad empresarial que enrola a 60 organizaciones manifestó su desacuerdo también en la forma de implementar las medidas asegurando que "la discusión de estos temas tan relevantes debe darse en el Congreso de la Nación que, según la Constitución Nacional, es el único habilitado para la creación de nuevos impuestos y la ocasión para hacerlo es la discusión del presupuesto 2024".

En ese sentido, reclamó por "un presupuesto equilibrado", que siendo "votado por el consenso de las distintas fuerzas políticas, sería una señal muy positiva para generar inversión privada y facilitaría la discusión con los organismos internacionales de crédito".

Asimismo, el Foro realizó un llamamiento para encauzar las dificultades estructurales que atraviesa el país al señalar que "es hora de que abandonemos la improvisación y la discrecionalidad y trabajemos en las soluciones de fondo de problemas que arrastramos desde hace años", considerando que "estamos llamados a aprovechar una nueva oportunidad que el mundo nos ofrece en los próximos años".

La AEA, por su parte, coincidió en remarcar el impacto negativo del incremento de la presión tributaria señalando que las medidas "impactan sobre la competitividad de las exportaciones y generan costos retroactivos sobre importaciones ya pautadas".

Al igual que el Foro, alertaron por la nula consulta al Parlamento al indicar que "esta decisión, que implica la creación discrecional de nuevos impuestos omitiendo la participación del Congreso Nacional, genera enorme preocupación en el mundo empresario".

A su vez, sostuvieron que "el sector formal de la economía soporta una presión fiscal altísima, y es urgente trabajar para reducirla", asegurando que "solo así se generarán las condiciones para un desarrollo económico y social sustentable".

La UIA, en tanto, alertó que "los anuncios de estos últimos días, que esperamos sean de carácter transitorio producto de la escasez de divisas, afectarán la actividad, con fuerte impacto en las PyMEs, a partir de una mayor presión fiscal al sector productivo, mayores costos y pérdida de competitividad para la exportación".

En esa línea, consideraron que "resulta fundamental evitar el sesgo antiexportador y las distorsiones de precios que generan estos esquemas que impactan aleatoriamente en las cadenas de valor".

Por otro lado, señalaron que "creemos que la Argentina debe contar con un plan macroeconómico a mediano y largo plazo", por lo que "para ello resulta muy importante lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que dé previsibilidad a los compromisos externos y a la administración de las reservas internacionales".

El Gobierno anunció el domingo que mejorará el tipo de cambio para el maíz y las economías regionales y eximirá del impuesto PAIS a las importaciones vinculadas con la canasta básica alimentaria. Ahora, la UIA enumeró las consecuencias de la aplicación de las medidas oficiales:

-Rigen desde el lunes para las operaciones que accedan al mercado libre de cambios y lo perciben los bancos al momento del pago, en pesos, es decir que aplica sobre importaciones pautadas con anterioridad, generando costos retroactivos que no tenían cobertura cambiaria, generando un quiebre en la cadena de pagos de los sectores afectados.

-No se conoce aún la normativa para saber el alcance de la excepción del Impuesto PAIS para insumos y bienes intermedios vinculados en forma directa a productos de la canasta básica alimentaria y para combustibles, lubricantes, bienes vinculados a la generación de energía.

-No se ha contemplado eximir a todo lo que está en el marco de Precios Justos, lo que presionará aún más sobre costos y precios. Existe además la dificultad para exceptuar a todas las materias primas, insumos y bienes intermedios asociados a los bienes de canasta básica.

-Afecta la competitividad de las exportaciones, encareciendo aún más los fletes internacionales en un marco de baja competitividad logística internacional.

