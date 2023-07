Blondel y su llegada a Boca: "Estoy muy feliz de estar acá"

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El defensor Lucas Blondel y el delantero Lucas Janson fueron presentados ayer como nuevos jugadores de Boca en la sala de conferencias de La Bombonera, acompañados por el presidente del club, Jorge Amor Ameal, y por Raul Cascini, integrante del Consejo de Fútbol.

En la tarde del martes, Boca presentó en sociedad a sus dos nuevas caras para un semestre de definiciones en el que afrontará la Copa de la Liga, la Copa Argentina y la Copa Libertadores, el anhelo del pueblo "xeneize" desde hace 16 años.

Janson, que llega proveniente de Vélez Sarsfield, fue el primero que tomó la palabra, al ser consultado sobre cómo lo encuentra esta oportunidad: "En mi caso, la verdad que me agarra muy bien. Estoy muy contento y agradecido de estar acá". Por su parte, Blondel respondió: "Creo que me agarra en un momento muy bueno, con muchas ganas de ponerme esta camiseta. Entiendo lo que representa y estoy muy feliz de estar acá".

El defensor formado en Atlético de Rafaela llega tras su paso en Tigre, se refirió a cómo vivió las negociaciones para ser jugador "xeneize": "En un principio, uno no se quiere ilusionar porque es algo muy grande y hasta que no está todo uno se cuida un poco. La verdad que es una oportunidad única que la afrontaremos con mucha alegría y con la responsabilidad que merece".

Además, Blondel habló del ambiente en la cancha de Boca: "Yo creo que el hecho de entrar a esta cancha ya te activa todos los sentidos. Es algo muy lindo. Yo lo viví como rival y es algo impresionante, no me quiero imaginar lo que debe ser tener a toda esa gente a favor. Estoy con muchas ganas de vivirlo".

Por último, el defensor de 26 años se refirió al funcionamiento del equipo de Jorge Almirón: "Lo importante es que ayer se ganó.

Se vio un equipo con muchas ganas, mucha garra como siempre.

Siempre es preferible que al equipo le vaya bien. Es mucho más fácil adaptarse cuando los resultados son buenos y el equipo juega bien", manifestó.