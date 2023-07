Cuatro femicidios en el país en solo 24 horas: Bella Vista, Ituzaingó, Río Negro y Concordia

Una mujer fue asesinada por su pareja en la localidad bonaerense de Bella Vista, tras lo cual el agresor se suicidó y el hijo de ambos, un menor de 7 años, fue el que los encontró y dio aviso a sus familiares. La mujer fue identificada como Jésica García, de 26 años, y su pareja, Leonardo Giménez, de 38.

La joven ejercía el cargo de oficial de la Gendarmería Nacional y se pudo comprobar que el hombre utilizó el arma reglamentaria de ella para asesinarla y después quitarse la vida.

La pareja tuvo una discusión y, en un momento, Giménez agarró la pistola Beretta calibre 9 milímetros y le disparó en la cabeza a García, tras lo cual la abrazó en el piso y se suicidó de un tiro también en la cabeza. Cuando el menor se despertó, halló los cuerpos de sus padres en el piso y dio aviso a una de sus tías, quien llamó a la Policía.



EN ITUZAINGÓ

Una mujer de 41 años fue asesinada ayer por su ex pareja que la esperó cuando ella llegaba a su lugar de trabajo en la localidad bonaerense de Ituzaingó y la atacó a puñaladas para luego intentar suicidarse, pero no logró su cometido y terminó arrestado por la Policía.

La víctima fue identificada como Nancy Yanina Gotta, de 41 años, mientras que el femicida es José Castillo Corvalán, de 37.

Tras el arribo de Gotta, el individuo la sorprendió luego de que ella ingresara a las oficinas ubicadas en el tercer piso y la apuñaló en reiteradas ocasiones, tras lo cual escapó del lugar hacia la parte superior del edificio, donde rompió unos candados y amenazó con arrojarse al vacío. Una trabajadora del lugar dio aviso al 911.



EN CONCORDIA

Efectivos de la Policía de Entre Ríos realizaron ayer diversos rastrillajes en la ciudad de Concordia para hallar pistas por la desaparición de Luisina Leoncino, de 24 años, de quien se desconoce el paradero desde el pasado 9 de julio.

Por el hecho está detenido Horacio "Ñoño" Benítez, de 42 años, ya que la Justicia tiene en un poder una series de videos en los que se ve a Leoncino entrar a la casa de este sujeto, pero no salir de ella.

Asimismo, en las imágenes se localizó a Benítez salir horas después con bolsas de residuo y llevarlas en una moto hasta la zona donde este martes se realizaron los rastrillajes. Por lo tanto, la Justicia estimó que dentro de la vivienda pudo haber ocurrido un femicidio y lo imputó a Benítez por el mismo.



EN RÍO NEGRO

Un hombre de 21 años fue arrestado ayer en la localidad rionegrina de Luis Beltrán, luego de haber asesinado a la madre de su amigo, quien lo había alojado en su casa. Cuando el joven regresó a la casa, encontró muerta a su madre -con heridas cortantes- y además fue atacado por el asesino de su progenitora.

Cuando los efectivos llegaron al lugar redujeron al sujeto y lo aprehendieron de inmediato. Al parecer, el agresor intentó abusar de la mujer, quien se resistió y por ese motivo fue acuchillada. La víctima, de 44 años, fue identificada como Marisa Coliman, mientras que su agresor fue Ezequiel Medina. (NA)