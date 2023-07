Copa Argentina: avanzan Argentinos y Estudiantes

Argentinos derrotó 2 a 1 a Patronato de Paraná, campeón vigente, lo destronó y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina de fútbol.

El encuentro, correspondiente a los 16avos de final del torneo federal, se llevó a cabo en el estadio Eva Perón de Junín, y los tantos del "Bicho" de La Paternal fueron marcados por Gastón Verón y el paraguayo Gabriel Ávalos, ambos en la primera etapa; mientras que descontó Ignacio Russo, en tiempo de descuento de la parte final de un entretenido enfrentamiento. Argentinos Juniors se medirá en los octavos de final ante San Martín de San Juan, que eliminó a Vélez Sarsfield al vencerlo por penales 5 a 4 tras igualar 2 a 2 durante el tiempo reglamentario.

En otro juego, Estudiantes hizo los deberes y se sacó de encima a un duro escollo como All Boys por los 16avos. de final.

El uruguayo Mauro Méndez marcó a los 38 minutos del primer tiempo el único tanto del partido.

En la próxima fase el equipo dirigido por Eduardo Domínguez se verá las caras con el ganador de la llave entre Independiente y Central Córdoba (SdE).



HOY, SAN LORENZO

Este miércoles habrá dos encuentros. 18hs Excursionistas vs Almagro, 21.10 San Lorenzo vs Platense.