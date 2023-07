Argentina se impuso a Cataluña en amistoso

El seleccionado de Pablo Prigioni está en marcha. Con muchos jugadores jóvenes, con alto protagonismo, Argentina se prepara en Europa para afrontar el gran reto del año, el Preclasificatorio Olímpico, que se jugará en Santiago del Estero del 14 al 20 de agosto. Sin Mundial 2023 a la vista (no clasificó) Argentina apuesta a quedarse con la única plaza que otorga el torneo para entrar al Preolímpico 2024.

La selección capitaneada por Facundo Campazzo se impuso en su primer partido de preparación. En Nou Congost de Manresa, Argentina superó por 94 a 88 a Cataluña en un encuentro de celebración los 100 años de la Federación catalana.

Lucio Redivo fue el goleador de la selección con 21 puntos, anotando 6 de 8 en triples. Por su parte, Campazzo contribuyó con 11 puntos, los mismos que Juan Fernández.



Para el encuentro contra los catalanes, el DT cordobés dio descanso a Luca Vildoza, Carlos Delfino (los últimos en sumarse a las prácticas) y también Juan Ignacio Marcos (por contractura en el isquiotibial). Y no tuvo minutos uno de los cordobeses, el pivote Gonzalo Bressan, de 21 años.

La selección de Cataluña, dirigida por Pedro Martínez, cuenta con jugadores que en su mayoría militan en los clubes de la Liga ACB de España. El plantel lo integran Pau Ribas (Joventut Badalona), José Nogués (Ourense), Miquel Salvó (Gran Canaria), Lluis Costa (Coviran Granada), Xavi Rabaseda (Bilbao), Joel Parra (Barcelona), Guillem Jou (Manresa), Eric Vila (Girona), Edu Gatell (Alicante), Ferran Bassas (Gran Canaria), Pierre Oriola (AEK Atenas, Grecia), y Dani Pérez (Manresa).