Sportivo Norte recibe a Libertad

Este miércoles comenzará a disputarse la séptima fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con el adelanto que disputarán en barrio Barranquitas, Sportivo Norte y Libertad de Sunchales. El juego comenzará a las 20.30hs y será arbitrado por Guillermo Vacarone.



El Negro marcha líder con puntaje ideal, superando en la última presentación a Atlético María Juana 3-2; mientras que los ‘Tigres’ vienen de superar 2-1 a Tacural.



ASÍ VA LA FECHA. HOY: 20.30hs Sportivo Norte vs Libertad. Jueves 27/07: 21.30hs Dep. Tacural vs 9 de Julio, Unión vs Peñarol. Viernes 28/07: 21hs (en cancha de Ferro) Ben Hur vs Arg. Quilmes. Domingo 30/07: 13.00hs Ferrocarril del Estado vs Atlético María Juana, Atlético de Rafaela vs Florida de Clucellas; 15.30hs Brown de San Vicente vs Arg. de Humberto, Dep. Josefina vs Dep. Aldao; 16.00hs Dep. Ramona vs Arg. de Vila.



LAS POSICIONES. Sportivo Norte 18, puntos; Ben Hur 14; 9 de Julio 14; Libertad 14; Ferrocarril del Estado 13; Peñarol 12; Arg. Quilmes 10; Dep. Tacural 9; Atlético de Rafaela 8; Dep. Josefina 6; Arg. Humberto 6; Dep. Ramona 5; Unión 5; Dep. Aldao 5; Florida 5; Brown de San Vicente 4; Atlético María Juana 3; Argentino Vila 0.



COPA SANTA FE, EL DOMINGO



Los encuentros revanchas de la segunda fase de la Copa Santa Fe de fútbol masculino se disputarán el próximo domingo 30 de julio. En Villa Rosas, Peñarol recibirá a Sportivo Norte (0-0 ida) a las 17.30hs; en Sunchales, Libertad se enfrentará con Argentino Olímpico de Ceres, a las 16hs (ganó la ida 2-1).