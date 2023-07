Una doble jornada positiva para Atlético de Rafaela

El Torneo 'Campeones del Mundo' de Divisiones Inferiores de la Primera Nacional, que es organizado por AFA, no se detiene y la pasada semana las Juveniles de Atlético de Rafaela tuvieron fecha doble. Entre semana, el día miércoles, se midieron con sus pares de Nueva Chicago, por la fecha 10, y el sábado y domingo lo hicieron ante San Telmo, por la fecha 19.



Todos resultados fueron los siguientes:



– Cuarta: Atlético 1 (Francesco Toldo) vs. Nueva Chicago 0.

– Quinta: Atlético 0 vs. Nueva Chicago 0.

– Sexta: Atlético 0 vs. Nueva Chicago 1.

– Séptima: Nueva Chicago 0 vs. Atlético 3 (Bruno Gualdoni -2- y Santiago Barrera).

– Octava: Nueva Chicago 2 vs. Atlético 1 (Luciano Almirón).

– Novena: Nueva Chicago 1 vs. Atlético 1 (Máximo Schanz).



– Cuarta: San Telmo 1 vs. Atlético 2 (Valentín Luciani -2-).

– Quinta: San Telmo 1 vs. Atlético 2 (Máximo Kamienski y Alejo Dominguez).

– Sexta: San Telmo 2 vs. Atlético 0.

– Séptima: Atlético 3 (Bruno Gualdoni -2- y Diego Mateo) vs. San Telmo 0.

– Octava: Atlético 5 (Stefano Casale, Santino Boidi, Diego Maciel -2- y Octavio Gadler) vs. San Telmo 2.

– Novena: Atlético 5 (Santiago Di Nono, Valentino Valiente -3- y Denis Stracqualursi) vs. San Telmo 1.



En la próxima fecha, Atlético de Rafaela se enfrentará con Defensores de Belgrano, jugando en el predio "Tito" Bartomioli las categorías Mayores.