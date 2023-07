9 de Julio: el sábado ante Gimnasia y Tiro a las 15 hs.

9 de Julio dejó atrás la dura caída sobre el final del encuentro ante San Martín de Formosa para ponerse a trabajar y pensar en lo que viene. El torneo Federal A no da respiro y el León sabe que no se puede quedar en los lamentos.



El conjunto que dirige Maximiliano Barbero ya le apunta a Gimnasia y Tiro de Salta, rival al cual estará recibiendo el próximo sábado 29 de julio a las 15 hs. en el Coloso Germán Soltermam, por la fecha 23 de la zona D.



A pesar de la derrota, la décima en la temporada (con 19 presentaciones) el León no volvió al último lugar de las posiciones ya que Crucero del Norte también perdió y quedó con 20, sumando el elenco rafaelino un punto más. San Martín se fue a 23 y ahí nomás con 24 aparece Juventud Antoniana.



Pensando en lo que viene, Barbero sabe que no tendrá un juego sencillo ante el líder del torneo. Los salteños suman una racha de 15 juegos sin caídas con 8 victorias y 7 empates.



El dato alentador para los Julienses, es lo fuerte que se hizo el 9 en el Soltermam, donde acumula seis juegos sin derrota, con 5 triunfos al hilo y 1 empate.