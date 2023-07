Nazareno Fúnez tras la victoria de Atlético de Rafaela y su primer gol

Atlético de Rafaela logró un trabajado triunfo en el Monumental de barrio Alberdi al vencer a Gimnasia y Esgrima de Jujuy por 1-0. Merecida.



Se jugaban 25 minutos de la primera parte cuando Claudio Bieler metió un tremendo bombazo que el arquero Alan Sosa pudo evitar que le ‘desarme’ el arco pero el rebote lo tomó Nazareno Fúnez, para mandar la pelota a la red, anotar el 1 a 0 y celebrar su primer tanto con la camiseta de la ‘Crema’.



Con apenas cuatro partidos con la celeste y blanca, tres de titular, el rosarino de 22 años que llegó a préstamo desde Newel’s Old Boys se mostró muy feliz tras su primer tanto: “Estoy muy contento, es importante poder convertir, vine en busca de eso y de poder sumar minutos”, y luego agregó: “Uno tiene que ayudar al equipo desde donde le toque, mi función es hacer goles y me pone feliz poder marcar”.



Desde que comenzó la temporada 2023 que Atlético se mantiene en puestos de reducido, con semanas de altibajos pero mostrando carácter en los momentos que mas lo tuvo que hacer. En Alberdi, principalmente, le costó generar un buen fútbol y conseguir resultados. De hecho había perdido tres de sus últimas cuatro presentaciones ante su gente. Y la caída ante Riestra, había “calado hondo”.



“Estamos contentos porque es una victoria que necesitábamos, teníamos esa deuda en casa y por suerte salió como lo planeamos y los tres puntos nos los quedamos nosotros”, reconoció Fúnez.



En relación a cómo se dio el trámite del encuentro, ante un Lobo jujeño que suma siete caídas seguidas, el delantero apuntó: “Sabíamos que pese a cómo venía Gimnasia iba a ser un rival duro, le venían ganando en las últimas pelotas, en los últimos minutos, teníamos que trabajar mucho el partido. Por suerte se nos dio el gol en el primer tiempo y después supimos llevar el partido”.



Sobre su presente y el acompañamiento que genera Claudio Bieler, el rosarino indicó: “Es un jugador de experiencia, trato de adquirir lo mejor de él y facilitar el trabajo. Primero trabajar para el equipo y después supongo que si hago las cosas bien el gol va a llegar”.



LOBO MEDIA, EL ÁRBITRO

PARA LA VISITA A QUILMES



Atlético de Rafaela trabajó en la mañana de ayer en el predio Tito Bartomioli, con vistas a su próxima presentación. Por la fecha 24 de la zona B estará visitando a Quilmes. Dicho partido ya tiene todo confirmado.

Ayer, AFA dio a conocer las designaciones arbitrales y el designado fue Luis Lobo Medina. El cotejo se disputará el próximo sábado 29 de julio a las 19.05hs, televisado por Directv, en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes.

El plantel albiceleste volverá a trabajar en la jornada de hoy y el DT Ezequiel Medrán comenzará a perfilar el once inicial que tiene en mente para el importante encuentro ante el 'Cervecero', rival directo en la pelea por subir.