Vecina manifestó su cansancio ante reiterados ruidos molestos

Ante reiteradas denuncias que viene realizando en el servicio del Opifón de nuestro Diario, una vecina de 81 años, identificada como M.G, se acercó en los últimos días hasta nuestra Redacción para comentar y exponer lo que le viene sucediendo, de manera personal, desde hace mucho tiempo, que son los reiterados y constantes ruidos molestos que está sufriendo en su domicilio todos los fines de semana. Muy nerviosa, consternada y con lágrimas en los ojos, la señora nos manifestó que el pasado 8 de julio "fue a hablar con la tesorera de la vecinal del barrio Villa Rosas, que se encuentra pegada a su casa, aproximadamente a la hora 0:30, para expresarle su hartazgo de que todos los fines de semana se realicen fiestas y las molestias que eso genera para poder descansar con tranquilidad, y que constantemente la música suena a todo volumen hasta prácticamente horas del mediodía". También la vecina nos contó que se siente "cansada de buscar una solución y no obtiene ningún tipo de respuestas" y que por este motivo decidió ir a charlar nuevamente con la tesorera de la vecinal, M.A, que vive en la esquina de Jorge Newbery al 900. "En ese momento me atendió su marido, A.M. y le comenté que hagan algo para que puedan terminar con esos ruidos molestos, pero este hombre mayor jubilado me cerró la puerta en la cara". A continuación, la señora agregó que "entonces volví a ir a ese domicilio a las 8 de la mañana, porque la joda, los gritos y la música alta continuaban y no pude descansar, pero la tesorera jamás dio la cara y no me atendió. Luego de unos minutos, y de tanto insistir, volvió a salir su marido, quien se me tiró encima y me amenazó de muerte. Por suerte apareció un muchacho que estaba en la fiesta y me protegió, diciéndole a A.M. que se calme". Al día siguiente, ya durante el 9 de Julio, la vecina se trasladó a la Comisaría Primera para realizar la correspondiente denuncia policial, y nos comentó que "ojalá el municipio pueda tomar cartas y medidas en el asunto, especialmente el señor intendente, ya que en esa sede vecinal están sucediendo cosas extrañas y peligrosas".