Destacaron que en lo que va del mes se trasladaron a 38 personas detenidas

En una nueva reunión que se realizó este martes del Comando Unificado en las instalaciones de la Jefatura de Policía, se analizaron las intervenciones realizadas en distintos hechos ocurridos durante el fin de semana y se diagramaron nuevas tareas a corto y mediano plazo.

En la semana del 18 al 24 de julio, según el repaso que se hizo durante el encuentro, se lograron identificar a 541 personas, se aprehendieron a 8 y se detuvieron a 6, indicando que muchas veces la cantidad de aprehendidos no es la misma que la de detenidos según la calificación legal que le otorga el fiscal. Además, se recuperaron 4 motos y 2 bicicletas, y se secuestraron elementos de diversas índoles para serles restituidos a los legítimos propietarios.

Una vez finalizado el encuentro, el secretario de Prevención en Seguridad de la Municipalidad, Maximiliano Postovit, contó: “Otro tema abordado fue el de los patrullajes, en determinadas zonas del sector norte de la ciudad, donde nos habíamos trazado una meta con el fiscal regional y con el fiscal federal, de acuerdo a la alta conflictividad y todo relacionado a la narco-criminalidad. En este sentido hemos visto un descenso de la violencia altamente lesiva en ese sector”.

En carácter informativo, la semana próxima la reunión del Comando Unificado va a tener la presencia de un representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para analizar cómo se va a seguir trabajando en este tema. Por otro lado, el funcionario destacó: “Lo que también vemos que preocupa a la ciudadanía es el delito predatorio y por los números que viene arrojando este mes, nos indican que estamos trabajando fuertemente en la prevención”.

Hasta el día de hoy y en lo que va del mes, se trasladaron a 38 personas en calidad de detenidos, 3 de las cuales tenían pedido de captura, aunque no hubo detalles de los motivos de dichas detenciones. Vale recalcar que todas estas personas detenidas son puestas a disposición de la Justicia.



MUNICIPIO PRESENTE

Precisamente, Postovit estuvo de visita el lunes en algunas radios de la ciudad dialogando con los periodistas locales, haciendo foco en un tema que siempre preocupa, la seguridad en la ciudad. “Junto al intendente y muchas personas dentro del área de seguridad, trabajamos todos los días, con nuestros recursos, programas y tecnologías para aumentar la prevención y reducir los delitos en la ciudad. Además, siempre estamos ayudando y brindando herramientas de material probatorio a la Justicia para los esclarecimientos”, inició explicando Postovit en la entrevista concedida.

Dentro de sus funciones indicó que su cargo tiene la conducción directa de lo que es la Guardia Urbana y del Centro de Monitoreo, también Protección Civil y de otras áreas dentro de la Secretaría como el observatorio y el área de prevención ciudadana “que es el lugar adonde todos los reclamos de los ciudadanos llegan”. “Muchas veces en las reuniones que tenemos con los vecinos les mostramos todas las herramientas preventivas que utilizamos desde el municipio al servicio de la comunidad y que cada ciudadano tiene a disposición", contó el funcionario. Y dijo que "allí se sorprenden al conocer la gran tarea que se hace desde el Municipio en materia de seguridad, más precisamente desde el Centro de Monitoreo o bien de la Guardia Urbana, colaborando en aprehensiones, detenciones, facilitando las tareas investigativas ya que muchas veces nos solicitan cuestiones que se utilizan como material probatorio”, añadió.

Postovit no evitó ahondar en ningún tema, dejando conceptos muy claros. “En las políticas de seguridad pública siempre va a haber gente que va a disentir, pero el tema es que, como sociedad, todos juntos, tenemos que ponernos de acuerdo e ir para el mismo lado. Pasa muchas veces que la misma sociedad que exige seguridad y que se queja, y con razón, después compra elementos robados porque son más baratos”.

En otro orden, expresó que si bien algunos quieren comparar a nuestra ciudad con la de Rosario, “no hay grado de comparación por la violencia altamente lesiva que se registra en Rosario. Las problemáticas que tenemos aquí y que tienen que ver con delitos de los considerados como contra la propiedad, es decir robo o hurto, robos de bicicletas, motos, garrafas, todas cosas que al vecino le cuestan y que por supuesto, le molestan. Seguiremos trabajando, en el día a día, con la Justicia, en el orden federal así como también con el Ministerio Público de la Acusación”. “Tenemos un municipio presente con el programa de Guardia Urbana, que es el organismo con más credibilidad en la ciudad, con el Centro de Monitoreo, que es una inversión que ayuda a las investigaciones, tenemos el programa de Ojos en Alerta, que es un número de whatsapp y gratuito, donde vos te podés adherir al programa y tener el número como contacto y mandar mensajes. Ya miles de rafaelinos se capacitaron y cuentan con esta novedosa herramienta”, concluyó Postovit.