Gremios docentes buscarán recuperar lo perdido en julio

Hace algunos días, el gobierno santafesino anticipó que luego del receso invernal iban a reunirse nuevamente con los gremios docentes para empezar a negociar las paritarias para el segundo semestre del 2023. Ya con el acuerdo de las subas salariales paritarias de los metalúrgicos y mercantiles que se definieron en las últimas horas, ahora será el turno de reuniones, charlas y negociaciones con los distintos gremios de la educación.

De todos modos, las negociaciones salariales de los docentes y de la administración pública -ver aparte- se darán en un contexto de caída de los recursos del estado provincial que incluso obligó a paralizar obras públicas. Por lo que a priori no será una discusión sencilla y además coincide con la reanudación del ciclo lectivo y la posibilidad de medidas de fuerza está latente. Igualmente, cabe recordar que el año pasado se produjeron alrededor de 15 paros docentes entre agosto y septiembre, pero a diferencia de este 2023 es que hay elecciones, con lo cuál el acuerdo paritario no debería ser tan traumático y tan extenso de poder concretarlo.

Si bien por el momento no trascendieron los números que podrían proponer las autoridades gubernamentales, tanto AMSAFE, el gremio que nuclea a los docentes públicos, como SADOP, el de los docentes privados, anticiparon que se pedirá recuperar lo perdido en el mes de julio.

En este sentido, Pedro Bayugar, secretario general de SADOP le anticipó a LT10 que “nosotros vamos a pedir, teniendo en cuenta la inflación, que tengamos un acuerdo revisable en tanto y en cuanto la inflación se pueda disparar, y por otra parte que se tenga en cuenta lo que vamos perdiendo de poder adquisitivo”. El referente de los docentes privados anticipó que no van a aceptar una revisión semestral para las próximas decisiones y comentó que “diciembre es como el año que viene. Nosotros lo que vamos a pretender es llegar a octubre con algunas actualizaciones”.

Mientras tanto, el titular del gremio que nuclea a los docentes privados de Rosario, Martín Lucero, le adelantó a La Capital que en la reapertura de la paritaria salarial le pedirán al gobierno provincial un 50% de incremento y una cláusula de actualización automática. Los docentes de ese sector tienen la expectativa de que la política salarial del segundo semestre les permita no perder contra la inflación.

De acuerdo a la firma del acta rubricada en marzo pasado, el llamado a paritarias debería ser el 31 de julio, aunque aún no hubo confirmaciones oficiales con respecto a esa reunión para volver a discutir salarios. Por lo pronto, el gremio docente ya comenzó a bosquejar un borrador para comparar lo que arrojará la inflación de julio respecto al último tramo de la paritaria. “Vamos a esperar que termine julio para tener un indicio de la inflación de este mes. Con el sueldo de julio cobraremos en los primeros días de agosto el último tramo del aumento que acordamos: un 8%. Si hacemos un prorrateo de la inflación durante los primeros seis meses de este año, el promedio es un 8,5%, de modo que pediremos una cifra cercana al 50% y con cláusula gatillo, que fue lo mismo que pedimos a principios de año y terminó siendo beneficiosa porque evitó que los salarios perdieran poder adquisitivo de manera brusca”, precisó Lucero en declaraciones a LT8.



ESTA VEZ ESTARÁ DEBLOC

Mientras tanto, otro punto interesante a tener en cuenta en esta nueva paritaria docente es que a diferencia de la última mesa de negociación salarial, en este nuevo encuentro estará Víctor Debloc como ministro de Educación y no Adriana Cantero, con quien los gremios mantuvieron rispideces a la hora de discutir porcentajes y otros requerimientos. En ese sentido, Lucero anticipó que "siempre vamos a discutir con la intención de alcanzar un acuerdo y que llegue lo más rápido posible para que, de esa manera, los salarios pierdan menos”. El gremialista sostuvo que desde los gremios docentes siempre se busca el consenso y no el conflicto, pero anticipó que si las condiciones no se presentan favorables no les temblará el pulso para impulsar una medida de fuerza. “Espero que este año haya mayor predisposición de parte del gobierno”, se esperanzó Lucero al mencionar el escenario electoral y otras variables que podrían acercar posiciones y no tener que llegar a tomar medidas de acción directa. En pocos días más se reabrirá la discusión paritaria del gremio docente en Santa Fe, tal como había sido acordado en marzo pasado. “Seguramente, durante la semana nos convocarán al Ministerio de Trabajo para empezar a discutir sobre el camino que nos queda por recorrer en pos de ordenar lo salarial de aquí en adelante”, señaló.



LA POSTURA DE AMSAFE

En cuanto los docentes públicos, Rodrigo Alonso, el secretario general de AMSAFE, comentó que esperan una propuesta que “tenga en cuenta las condiciones de trabajo en donde hay temas pendientes relacionados al llamado a concursos”, y agregó que “hay que seguir discutiendo las condiciones en las que enseñamos” sumado a la situación salarial en donde buscarán recuperar lo perdido en el mes de julio y ver las cláusulas de actualización.

Alonso explicó que durante el mes de julio recibirán un 8% de aumento que va a llegar a un 49,1% mientras que “la inflación acumulada al mes de junio es del 49,1%. Es decir que ya vamos a empezar una discusión con una pérdida salarial” por lo cual lo primero que van a discutir es este desfasaje. En este sentido, desde AMSAFE, sostienen que también es necesario discutir las cláusulas de revisión para evitar que los docentes pierdan su capacidad adquisitiva ante la inflación.



EL ÚLTIMO ACUERDO

Cabe recordar que el acuerdo con los trabajadores provinciales consistió en un aumento del 40% para el primer semestre, estipulado de la siguiente forma: 22% en marzo, 10% en mayo y 8% en julio. Lo que ocurrió fue que al superarse el 32% (la suma del 22% de marzo y el 10% de mayo) previo al último tramo de la paritaria (8%), el ministro de Trabajo provincial, Juan Manuel Pusineri, tuvo que aplicar la cláusula gatillo dada la evolución de la inflación y así los salarios se actualizaron un 9%.