Pese al frío, el público disfrutó de la cuarta jornada del Festival de Teatro

El Festival de Teatro expuso ayer cinco obras nuevas, que en los días que restan de programación tendrán su segunda función. En la jornada se destacaron los espacios alternativos y, pese al frío, también al aire libre.

A las 15:00, abrió la programación con "Algo que contar", un musical de humor que convocó a una multitud en el Centro Recreativo Metropolitano La Estación.

La jornada continuó con "Antivisita. Formas de entrar y salir de la ESMA". En esta edición, se estrenó junto a esta obra un nuevo espacio que es el del Archivo Histórico Municipal del C. C del Viejo Mercado, que no había sido ocupado antes para algo teatral. Lejos de las salas convencionales, estos espacios alternativos nutren al Festival y también al público ávido de ver cosas nuevas.

Luego llegó el turno de "Los cielos de la Diabla", una comedia trágica que se llevó a cabo en el Aula C del C. C del Viejo Mercado, lugar muy elegido para desarrollar diferentes piezas teatrales.

Con la obra "No hay banda", se hizo uso de la Escuela Municipal de Música "Remo Pignoni", que recibió a una gran cantidad de personas en su sala principal.

"De la mejor Manera" también se realizó en un espacio muy esperado por lo innovador: La Mula Bar. Allí, quienes tenían entrada podían ir un rato antes de la función para disfrutar del ambiente y también del bar en cuestión.

Por último, "Limítrofe. La pastora del sol", fue el cierre de la jornada. Se realizó en el Centro Cultural La Máscara, que también se llenó de público expectante por ver este drama biográfico. Cabe destacar su duración, 85 minutos, una de las obras más extensas del día.