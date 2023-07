La obra "Algo que contar" se presentó en La Estación con la actuación del dúo Lu y Lichi

Ayer por la tarde, se llevó a cabo la obra de teatro "Algo que contar", en el marco del Festival de Teatro de Rafaela. Este musical de humor de Lucía Larramendi y Lisandro Aimino tuvo una duración de 45 minutos y convocó a una multitud en el Centro Recreativo Metropolitano La Estación. En principio, se iba a realizar en el Parque Apadir, pero a pocas horas de la función, por la probabilidad de lluvia, optaron por cambiar de espacio.

Sin embargo, la organización del Festival se llevó una gran sorpresa cuando vio que la fila de gente recorría todo el predio y se extendía hasta la vereda. En un primer intento, dejaron pasar a una parte del público, pero en el lugar no entraban ni la mitad de las personas que esperaban afuera. Así, pidiendo paciencia y disculpas por el inconveniente, prefirieron valorar la presencia de todos y llevar la obra a la galería de La Estación. De este modo, quienes se acercaran podrían ver tranquilamente.

Hubo quienes se fastidiaron por este movimiento, ya que estaban ubicados y cómodos en el interior del lugar. La mayoría, igualmente, se adaptó al cambio sin problemas. Además, los protagonistas de la tarde eran los más chicos, que fueron contentos a ver este musical de humor.

La fila sorprendió a más de uno. Mientras la familia esperaba tomando mate, con el termo en la mano, los chicos disfrutaron de los juegos que ofrece este nuevo espacio. Corrían por todos lados, se hacían de nuevos amigos y no hacían caso del frío.

Ya con los artistas en escena, los niños miraban atentos los colores, las formas y el maquillaje. Tanto Lu como Lichi se pintaron la cara de un modo llamativo, con delineados y un tinte cercano a lo payasesco. Así también fue el vestuario que, lejos de combinar, se prestaba al juego y a la propuesta: rayas con círculos, amarillo con violeta y rojo, y calzas naranjas con una pollera negra arriba, en el caso de Lu.

La obra partió de una intención clara y concisa: "Contamos historias para no morir de soledad, de sequedad en la garganta". Pequeñas historias de otros y propias que hablan sobre el amor, sobre el vínculo con las tecnologías, con lo que consumimos. A través del humor, entonces, comenzaron a contar historias de todo tipo, pero más que nada, de la cotidianeidad. Así, esta obra que parecía orientada a un público infantil, terminó siendo para toda la familia con temáticas y chistes sarcásticos que los más pequeños quizás no podían entender fácilmente. Sin embargo, ambas perspectivas funcionaron a la perfección. Los más chicos participaron de la obra de manera dinámica; opinaban cuando proponían historias de terror con un 'sí' rotundo y también gritaban a viva voz que 'no' cuando se planteaban historias de amor. "Los chicos saben que el amor pasó de moda", dijo Lu, mientras los grandes se reían.

Así surgieron temas como las nuevas tecnologías que atraviesan todos los ámbitos de nuestra vida. Los artistas invitaron a la reflexión con canciones, imitaciones y diálogos desopilantes. Lo que más precisa un dúo en escena es de esa conexión especial, de miradas que dicen más que las palabras y de entendimiento mutuo. Lu y Lichi lograron que esto se reflejara en la obra, que todo el tiempo pareció ser algo improvisado y natural.

Esta obra se ha presentado en diversos espacios de Rafaela y zona: Centro Recreativo Metropolitano La Estación (Rafaela), Asociación Civil Barbiana “La Casona de los pibes” (Rafaela), Espacio Cultural El Bodegón (Susana) y Feria Tierra Viva (Susana).



FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Texto, música, puesta en escena, vestuario y maquillaje: Lu y Lichi (Lucía Larramendi y Lisandro Aimino).

Intérpretes: Lucía Larramendi y Lisandro Aimino.

Dirección: Quique Maillier.

Fotografía: Mineral Producciones (Trinidad Bussolaro).

Asesoría de gestión cultural: Valeria Scelza.