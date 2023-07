Todo lo que se podrá ver hoy en esta nueva jornada del Festival de Teatro

Luego de cuatro días a pleno, el Festival de Teatro tiene en su grilla ocho obras teatrales para toda la familia y también para público adulto. Además se destacan espacios como la Biblioteca Sarmiento, el Campus de la UNRaf y La Mula Bar.



*15:00 - CASIBACHE - Campus UNRaf

Este espectáculo circense de La Plata, de Cía. To Do, tiene una duración de 50 minutos y está dirigida a toda la familia. En caso de lluvia, se reprogramará.

Dos artistas en escena desafiando las alturas y las posibilidades de los cuerpos en la búsqueda de algún equilibrio, desplegarán todas sus habilidades para lograr cierta armonía y estabilidad. Redoblando la apuesta frente a los fracasos y distrayéndose en el camino, por momentos en solitario, en otros colaborando, y también enfrentándose. Circo, teatro, clown, palo chino, rolo, monociclo, slapsticks, malabares, acrobacia y danza.



*15:00 - 17:00 - EL VUELO DE BASILIO - Aula C del C. C. del Viejo Mercado

Esta obra de títeres, de Haroldo Conti, por Ad Astra llega desde CABA. Tiene una duración de 50 minutos y está dirigida a toda la familia.

Dos hermanos, Caro y José, siempre soñaron con volar. De la mano de Basilio Argimón se animan a compartir su anhelo, aunque muchas personas del pueblo desconfíen de la posibilidad del vuelo humano. A través de la narración oral, los títeres y la literatura de Conti se unirán a esa reducida raza inextinguible de soñadores, que son la sal del mundo.



*17:00 - 19:00 - ANTIVISITA. FORMAS DE ENTRAR Y SALIR DE LA ESMA - Archivo Histórico Municipal. CCVM

Esta performance Site Specific tiene su segunda función hoy. Su duración es de 70 minutos y está dirigida a público adulto.

Es una visita guiada experimental fuera del espacio del actual Museo Sitio de Memoria. Toma la forma de una deriva, un recorrido arbitrario, un desvío que presta atención a la dimensión espectral de la desaparición forzada, propiciando el diálogo y convivencia con los fantasmas en el marco de una experiencia performática. A través del trazado de estrategias escénicas que permiten vivenciar esta dimensión espectral, se ponen a prueba las posibilidades de acción de los cuerpos en la tarea de presentar y representar la ausencia. La obra se construye como el formato híbrido capaz de producir este cruce entre la representación escénica y el relato histórico.



*17:00- 19:00 - INVOCACIÓN AL FUTURO - Biblioteca Sarmiento

Esta pieza de teatro inmersivo cuenta con una alianza creativa de Argentina - Francia. Su duración es de 60 minutos y está dirigida a un público adulto.

Invocación al futuro es una performance participativa in situ e itinerante propuesta por los colectivos artísticos MARTE de Argentina y 359 Degrés de Francia, donde el espectador es invitado a formar parte del club de lectura de la biblioteca. Pero a medida que la inscripción de los nuevos socios avanza, los procedimientos propuestos para formar parte de este club nos sumergen en una atmósfera mágica que abre un portal al futuro.



*18:00 - TIBURÓN XXL - Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano

Esta comedia llega desde Santa Fe, con una duración de 50 minutos. Está dirigida a toda la familia.

Ir a la playa siempre es divertido, hay que tener cuidado de no quedarse dormido, podés hacerlo en auto o colectivo. Pero tenés que tener cuidado porque hay peligros pequeños, grandes y extra grandes! Mejor vení y ayudanos a salir y regresar de este divertido paseo. La Gorda Azul presenta "Tiburón XXL", una aventura marítima con su estilo característico, actores, títeres y muñecos, donde nada es lo que parece y todo puede cambiar en un instante.



*19:00 - 21:00 - LA SAPO - Centro Recreativo Metropolitano La Estación

Esta obra del género drama llega desde Córdoba. Ya se había presentado en la edición pasada del Festival de Teatro mientras estaba en proceso creativo. Tiene una duración de 60 minutos y está dirigida a un público adulto.

A mi abuela le dio un ACV. Entonces me mudé con ella. Viví tres meses con mi abuela. En esos tres meses aprendimos a hablar de vuelta. Por tres meses la escuché murmurar dormida: insultar, entre maullidos, a sus fantasmas. Un día mi abuela, de pronto, recuperó su voz. Y empezó a escupir sapos. A tejer, en el patio lleno de oscuridad, una enredadera de secretos a nuestro alrededor.



*20:30 - DE LA MEJOR MANERA - La Mula Bar

En su segunda función, este drama agotó sus entradas. Tiene una duración de 70 minutos y está dirigida a un público adulto.

En medio del velorio de su padre, dos hermanos llegan al bar familiar y se encuentran con el espacio que su progenitor dejó. El cómo se sigue, luego de esta pérdida, se presenta en un silencio a gritos como un abismo en la noche.



*20:00 - 22:30 - GAVIOTA - Centro Cultural La Máscara

Este drama se basa en La Gaviota de Antón Chéjov. Tiene una duración de 100 minutos y está dirigida a un público adulto.

En La Gaviota, la vida se asemeja al escenario abandonado y carcomido de la obra de teatro a la vera de un lago, con el viento agitando el telón a la intemperie que suena como el llanto del derrotado. Masha intenta armar los retazos de esta historia de amores que no se corresponden, de sueños que se rompen al cumplirse y del dolor que se acumula con los años.