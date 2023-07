Día mundial de los abuelos

Así como existen efemérides para celebrar el Día de la Madre y el Día del Padre, cada 26 de julio se rinde homenaje a los abuelos, ya que según el calendario católico, está es la fecha en que se celebra la onomástica de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y abuelos de Jesucristo.

Los abuelos son una de las figuras más importantes del grupo familiar, creando un vínculo muy especial con los nietos. Son consentidores, tiernos y con una gran sabiduría. Siempre están allí para mimarnos, aconsejarnos y cuidarnos con ternura.



Los abuelos dejan huellas imborrables



Los abuelos ejercen un rol fundamental en la familia. No se trata de ejercer una figura de autoridad, sino de transmitir amor, bondad y comprensión.

Siempre están dispuestos a dar amor incondicional, cuidados y consejos, sosteniendo un vínculo muy especial y emocional con sus nietos.

De acuerdo a psicólogos infantiles y especialistas los abuelos son un modelo a seguir, a través de la transmisión de valores y enseñanzas a las nuevas generaciones, para enfrentar las adversidades y dificultades de la vida.

Por otra parte, los abuelos que comparten actividades y experiencias enriquecedoras con sus nietos, influyen de manera positiva en su comportamiento y relaciones interpersonales. Además, este vínculo de amor, afecto y diversión contribuye notablemente a la salud emocional de los abuelos, haciéndolos sentir útiles, activos y felices.



Celebración del Día de los Abuelos en todo el mundo

El Día de los Abuelos es una fecha de origen cristiano que en muchos países pasa desapercibido. Como dato curioso podemos destacar que no todas las regiones del mundo celebran esta festividad el mismo día.

Por ejemplo, en Polonia se rinde homenaje a las abuelas cada 21 de enero y a los abuelos al día siguiente.

En Francia el Día de los Abuelos es el primer domingo de marzo. En cambio, en México es el 28 de agosto.

No obstante, la cultura digital ha contribuido a estandarizar el 26 de julio, como la fecha oficial del Día de los Abuelos. Todo gracias a los famosos Doodle de Google y al hashtag #DíadelosAbuelos que se vuelve tendencia en Twitter, todos los años en ese día.

Tenemos que resaltar que el 1 de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas de Edad, una fecha promulgada por la ONU a nivel oficial y que trata de concienciar sobre la importancia de las personas mayores en la sociedad, contribuyendo a su integración y a mantener la actividad sana y saludable.



Los abuelos son los verdaderos protagonistas

A continuación mostramos algunos títulos de películas conmovedoras y aleccionadoras, cuya temática central son los abuelos. Para disfrutar en familia:



En guerra con mi abuelo (EEUU. Año: 2020. Director: Tim Hill): en esta divertida comedia familiar un niño debe compartir su habitación con su abuelo. Junto a sus amigos trama una serie de bromas para recuperar su espacio.

Abuelos (España. Año: 2019. Director: Santiago Requejo): tres abuelos desempleados y desfasados de la tecnología y el mundo actual se juntan para iniciarse como emprendedores, abriendo una guardería.

The Farewell (EEUU. Año: 2019. Directora: Lulu Wang): una familia descubre que su querida abuela padece de una enfermedad terminal. Una de sus nietas emprende un viaje a China para compartir con ella sus últimos días de vida y recuperar los vínculos familiares, debido a la distancia que los separa.

El árbol del abuelo (España. Año: 2016. Directora: Icíar Bollaín): Alma es una joven de 20 años que se embarca en un viaje para recuperar un olivo que vendió su familia, hundiendo a su abuelo en la más absoluta tristeza.

Así nos va (EEUU. Año: 2014. Director: Rob Reiner): la vida de un solitario y amargado agente inmobiliario cambia drásticamente cuando descubre que tiene una nieta y que debe cuidarla por un tiempo.

Abuelos al poder (EEUU. Año: 2012. Director: Andy Fickman): en esta divertida película dos abuelos deben viajar para cuidar a sus nietos, cambiando todas las reglas de la casa.

Up: una aventura de altura (EEUU. Año: 2009. Director: Pete Docter): un vendedor de globos retirado y viudo se embarca en una aventura aérea luego del fallecimiento de su adorada esposa, sin darse cuenta que lleva a un pasajero inesperado: un niño explorador.

Todos los caminos llevan a casa (Corea del Sur. Año: 2002. Directora: Lee Jeong-hyang): una mujer muda que vive en el campo comparte con su nieto durante las vacaciones de verano, estableciendo un vínculo muy especial.



¿Cómo celebrar el Día de los Abuelos?

Celebra el Día de los Abuelos dedicándole todo un día de compañía a tus abuelos, realizando actividades que sean de su gusto. Puede ser una tarde de pesca, viendo películas clásicas, escuchando sus viejos discos, o simplemente disfrutando de una comida especial y pasar un día estupendo, rodeados de sus seres queridos.

Comparte imágenes en tus redes sociales para demostrar lo orgulloso/a que te sientes de tus abuelos. Si ya no se encuentran en este mundo, aprovecha esta fecha para recordarles y emular las cosas buenas que te enseñaron .