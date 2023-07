Massa anunció la eliminación de retenciones a economías regionales y toreó a la oposición

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció ayer la eliminación de las retenciones que todavía pesaban sobre seis economías regionales, en el marco de su discurso en La Expo Rural 2023. Massa cuestionó a quienes lo precedieron en la palabra por haber dicho que se aplicaban retenciones a "200 economías regionales".

Como respuesta, advirtió que "no todo vale en la campaña", para luego precisar que hasta el 31 de agosto solo quedan seis producciones en esa situación y anunció que a partir del 1° de septiembre ninguna economía regional pagará retenciones.

El anuncio del Palacio de Hacienda alcanza al maní, vino, arroz, tabaco, industria forestal y cáscara de cítricos. "No son 200 economías regionales como escuché recién o hace un rato que tienen retenciones; hasta el 30 de agosto quedan solo seis, y a partir del 1 de septiembre ninguna economía regional en la Argentina va a pagar retención", señaló.

"Me parece importante dejarlo sentado, sobre todo porque no vale todo en campaña. Consignas fáciles de repetir, lindas para la tele, 5 relatos posibles con las cuentas macroeconómicas de la Argentina, son solamente pan para hoy y hambre para mañana", dijo el precandidato de Unión por la Patria durante su exposición en la 135ª Exposición Rural de Palermo.

También brindaron discursos Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Javier Milei y Juan Schiaretti, aspirantes a la Presidencia de la Nación al igual que Massa -ver pág. 3-.

La medida oficial fue apoyada por las cámaras sectoriales como la Coviar, que enrola a toda la industria vitivinícola. Según diversas proyecciones, lo que dejará de recaudar el Gobierno son unos US$ 110 millones. En 2022, las economías regionales exportaron más de 11.000 millones de dólares, con más de 30 sectores, según un reporte de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Massa pidió al sector agropecuario que considere las "medidas transitorias" que el Gobierno debe tomar, teniendo en cuenta "la coyuntura", marcada por los condicionamientos que "el programa con el Fondo y la sequía le imponen a la economía argentina". También hizo hincapié en los esfuerzos realizados por el Gobierno para acompañar a todos los productores por los impactos climatológicos que hubo desde sus inicios al frente del Palacio de Hacienda: "Tuvimos sequía, heladas tempranas, granizo, gripe aviar", enumeró.

También reconoció que puede haber medidas antipáticas pero prometió que serán transitorias: "Hay medidas transitorias que pueden ser más o menos agradables o más o menos cuestionables, pero que tienen que ver con la realidad del momento y no se las puede analizar sin tener en cuenta la coyuntura", expresó Massa.



CASO POR CASO

Las seis economías regionales que todavía contaban con retenciones son el maní, vino, arroz, tabaco, industria forestal, cáscara de cítricos. Pero ¿Cuánto pagan de retenciones estas economías y en qué situación se encuentran?.

Coninagro, en su último semáforo de economías regionales con información de mayo de este año, reveló el complejo panorama que atraviesan. El documento registró los efectos de la sequía y la volatilidad de precios sobre 19 economías regionales, entre las cuales están incluidas las seis que tendrían una mejora con la quita de las retenciones.

De las seis economías, cuatro tienen un semáforo rojo, de situación de crisis o signo de crisis, y dos en amarillo, en señal de advertencia. Ninguna, está pasando por un buen momento, por lo que la medida sería un alivio para las alicaídas finanzas de estas industrias. De acuerdo a Coninagro, así es la actualidad de esas economías:

-Maní: Semáforo amarillo, Advertencia. Mejoran las señales del mercado finalizando una cosecha con señales de sequía. Las retenciones a las exportaciones del maní son actualmente del 4,5%.

-Vino: Semáforo rojo, Crisis. Una de las peores campañas, menor producción y costos altos. La tasa vigente de derechos a las exportaciones es del 4,5% .

-Arroz: Semáforo amarillo, Advertencia. Menor producción, pero mejoras en las exportaciones. Las retenciones actuales van entre 6 y 5 % dependiendo del producto exportado.

-Tabaco: Semáforo rojo, Signos de crisis. No mejoran las exportaciones en mayo. El pago de derechos de exportación a las manufacturas de tabaco abona alícuotas que rondan el 4,5% y al tabaco sin elaborar, que abona un 12%.

-Industria forestal: Semáforo rojo, Signos de crisis. Mercado complicado. Los derechos de exportación que abonan hoy son del orden del 4,5%.

-Cítricos: Semáforo rojo, Signos de crisis. Sobrerreacción de precios ante faltantes. La cáscara deshidratada conserva un 12 % de retenciones. (NA)