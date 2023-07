Precandidatos presidenciales expusieron sus propuestas ante la Sociedad Rural

Los principales precandidatos presidenciales expusieron sus propuestas en la 135ª edición de la Exposición Rural bajo la consigna "Compromiso para una nueva Argentina", con la economía como eje central. Fueron cinco los disertantes en el evento organizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA), que se desarrolló en el auditorio principal del predio ubicado en el barrio de Palermo, de la ciudad de Buenos Aires.

El inicio estuvo a cargo del presidente de la entidad, Nicolás Pino, pasadas las 9:30. Tras un discurso, el libertario Javier Milei comenzó con su presentación de 15 minutos y fue seguido por Horacio Rodríguez Larreta, Juan Schiaretti, Patricia Bullrich y Sergio Massa.

Se trató de la segunda presentación que realizaron los aspirantes a la Casa Rosada en un actividad de similares características organizada también por la SRA, la primera fue en el mes de abril y en la también participó Miguel Ángel Picheto, por ex precandidato presidencial.



LA ECONOMÍA, EL EJE

DE LAS EXPOSICIONES

Fiel a su estilo, Milei, precandidato de La Libertad Avanza (LLA), ratificó su postura respecto a la eliminación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el cepo cambiario, al sostener que se trata de "una medida de profunda inmoralidad".

Para el economista, "el cepo es un instrumento violento y lamentablemente lo que hace es restringir su capacidad de consumo". Además, adelantó que utilizará por única vez el ingreso por retenciones, pero que las utilizará "para el adelanto del pago a las Ganancias".

"Si quito el cepo y las retenciones, las ganancias del sector se elevan a 200. Es mentira que no se puede hacer por una cuestión fiscal. Es posible eliminar las retenciones, la brecha cambiaria y eso va a ser un impulso enorme para el sector", enfatizó Milei.

Luego del diputado, fue el turno del jefe de Gobierno porteño y representante de Juntos por el Cambio, Rodríguez Larreta, que el jueves pasado participó con Pino del corte de cinta para inaugurar de manera oficial la exposición insignia del campo.

El mandatario de la Ciudad aseguró que la unificación del "tipo de cambio" es un objetivo prioritario de su gestión, pero apuntó a los que dicen que eso se puede lograr "el primer día" de gestión. "¿Cuándo? No es el primer día, el que venga acá y diga que va a unificar el primer día no es serio, no hay dólares en el Central", resaltó y agregó: "La unificación es un objetivo, pero para eso se necesitan recomponer las reservas del BCRA y recuperar la confianza".

Sobre su gestión, en caso de llegar a Balcarce 50, Rodríguez Larreta señaló: "Tenemos que ir a déficit fiscal cero el primer año. Vamos a reducir la estructura de ministerios a la mitad, pero eso no alcanza. Necesitamos gente que sepa mirar cada partida en detalle".

En esa línea, el sucesor de Mauricio Macri en el Palacio Municipal esbozó un lema, que también repitió durante su presentación de abril: "Para el campo lo que es del campo". Y continuó: "Hay que terminar con esta extracción de los recursos del campo de la era kirchnerista. El Estado ha sido socio en las ganancias, pero se borra en las pérdidas". "Ofrezco trabajo, gestión, experiencia y el cómo, no tengan dudas de que el campo va a ser uno de los grandes protagonistas de la recuperación de la Argentina", concluyó Rodríguez Larreta.

Tras la disertación de uno de los presidencialistas que tiene el PRO, se subió al escenario el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que el domingo por la noche festejó el triunfo de Daniel Passerini por la Intendencia de la capital cordobesa. A diferencia de sus pares, Schiaretti comenzó su discurso puntualizando en la "grieta" y sumó, también, un paquete de propuestas enfocadas al campo. "Hay que terminar con la maldita grieta que tanto daño nos hace", subrayó el mandatario provincial.

Acompañado desde la primera fila por su compañero de fórmula, Florencio Randazzo, Schiaretti dijo que debe haber "un plan de estabilización macroeconómica y un déficit cero" a partir de la próxima gestión. "No es necesario un ajuste salvaje. Hay que evitar la superposición de tareas entre los estados nacional, provincial y municipal. El subsidio a la energía y el déficit de empresas públicas", enumeró como tres puntos para evitar el ajuste.

Para Schiaretti, "se pueden bajar las retenciones" y resaltó: "Mienten los que dicen que no se pueden bajar por una cuestión fiscal. Hay que bajar las retenciones a todo, hay que darle un golpe a cero y el resto hay que ir bajándolas".

A su parte, Patricia Bullrich, otra de las presidencialistas que ofrecerá Juntos por el Cambio en las PASO del próximo 13 de agosto y que rivalizará con Rodríguez Larreta, tuvo un enfático discurso contra el cepo cambiario. La ex ministra de Seguridad afirmó que si gana las elecciones eliminará "el cepo el primer día" de gobierno, al tiempo que prometió cambiar la mirada que tiene el estado sobre el campo.

Bullrich apuntó también contra el kirchnerismo que, en su criterio, trató al sector como a "una vaca que había que sobre- ordeñar". "Tenemos un país que necesita siempre dólares y que lo único que hace es ponerle un cepo al dólar. El cepo es un pac-man, se llevó 18 mil millones de dólares en el último año que, en vez de estar en los pueblos, se fue para mantener un cepo ridículo y ha dejado un banco central con cero reservas", remarcó la ex funcionaria de Macri.

A su entender, "hay que sacar el cepo de manera inmediata porque si no todos los que tengan que invertir van a estar un año más esperando para invertir a que se vaya el cepo". "Vamos a sacar el cepo y con una ingeniería jurídica vamos a lograr que no explote la economía", destacó la postulante del PRO, que consideró: "Si sacamos el cepo en un año, perdemos un año, hay que ir con las medidas desde el primer día".

Al referirse a la gestión del ex mandatario nacional Macri, evaluó: "Cuando fuimos muy lento, los vagones chocaron contra la locomotora. Eso no nos puede volver a pasar, necesitamos ir muy rápido". Consultada tras su exposición sobre cómo hará para sacar el cepo desde el primer día, detalló que contará "con una cantidad de dólares que se conseguirá de manera internacional" y eso se negociará después de las elecciones.

En último lugar, el ministro de Economía, Sergio Massa, llegó al escenario del pabellón principal acompañado por el secretario de Producción, Ignacio de Mendiguren, y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo.

El discurso de Massa, que viene de cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se centró en ponerle paños fríos a la tensa relación entre el oficialismo y el sector agropecuario y defendió la nueva implementación del dólar soja.

"Nunca tuvieron conmigo un enfrentamiento dogmático o por prejuicio porque tengo sentido práctico", refrescó Massa en un intento por despegarse del enfrentamiento del kirchnerismo contra el campo, en 2008. "Hay medidas transitorias que pueden ser más o menos agradables, más o menos cuestionables, pero que tienen que ver con la mirada del momento, no se pueden analizar a largo plazo, ninguno de ustedes pueden desconocer la coyuntura", subrayó Massa.

Para Massa, "es importante entender que a lo largo del último año muchas de las dificultades las hemos podido enfrentar sin necesidad de discusión, con diálogo, y eso tiene que ver con una convicción personal". "Voy a trabajar como presidente para que ocupemos cada vez más lugar en los mercados. Voy a trabajar para aumentar el nivel industrial, voy a trabajar para seguir aumentando las inversiones en materia de riego, para que la próxima vez que nos toque una sequía no estemos dependiendo de la lluvia", enumeró.

Sobre su eventual gobierno, Massa expresó: "Creemos que es fundamental que el Congreso sancione la ley de Agroindustria, porque entendemos que el mayor valor agregado de nuestra exportaciones servirá para bajar la presión sobre la producción primaria en materia impositiva".

Y cerró: "Yo quiero decirles con mucha claridad, dejarles una definición más política y menos técnica porque es lo más importante: hace más de 20 años que llevo adelante diferentes responsabilidades en la vida pública, siempre planteé en público y en privado que el sector agropecuario y agroindustrial es de los motores del país". (NA)