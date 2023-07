Economistas de la oposición criticaron las medidas del gobierno

Economistas de la oposición señalaron que las medidas anunciadas por el gobierno significan una devaluación y remarcaron que no tendrán efecto para frenar la inflación y la crisis económica. El economista de la Fundación Mediterránea, Carlos Melconian, calificó el paquete de medidas como un "chiquitaje" y agregó que "para la situación argentina es muy poco, por no decir nada, en términos de acá a las (Elecciones) Primarias y evaluando lo que viene después".

El economista consideró que "el tema de la moneda y el tema de la brecha ha llevado a esta situación casi artística, con una pseudo complicidad del Fondo". "Lo que está claro acá es que la administración actual quiere llegar a las elecciones PASO sin devaluar, no quiere llegar rompiendo con el FMI, ni que el Fondo rompa".

En declaraciones radiales, al ser consultado sobre el impacto que las medidas tendrán, dijo que "si va a haber más inflación puede ser, pero el tema principal de todo esto no es la inflación, sino la brecha y lo que vende". "Si uno estuviera en un país donde la inflación es 0,4 por ciento mensual, toma estas medidas y quiere saber si va a ir a 0,5%, pero ahora, la inflación está con 6%, 7%, 8% mensual, u 8%, 7%, 6% y de ahí no la mueve nadie", expresó.

Para Melconian el próximo gobierno tiene que "dinamitar la brecha" al considerar que la Argentina "está en un ciclo de obstrucción imposible y con esa obstrucción y el régimen cambiario que lleva adelante, no hay ninguna salida". Remarcó que el problema "está básicamente en que cada administración se queja de la deuda que le deja el gobierno anterior, pero todos terminan más o menos con el mismo nivel de endeudamiento".

"Otra vez son 40.000 millones de deuda. Esto es la fondomonetización de la segunda parte de este gobierno y el que asume tiene que decir cómo va a pagar otra vez 40.000 millones", indicó. "Es una cosa boluda si se va a sacar el cepo. Irrelevante total. Te pasa un elefante por al lado con 40 mil palos y estamos viendo si el 10 de diciembre se va a sacar el cepo", sentenció Melconián.

Por su parte, el economista de Juntos por el Cambio, Alfonso Prat Gay señaló que "lo llaman paquete fiscal pero son todas medidas cambiarias, porque si en cada medida alguno paga más pesos o recibe más pesos por cada dólar se llama devaluación".

En su red social de Twitter, Prat Gay, uno de los economistas señalado como uno de los que criticaron al Gobierno ante el FMI, coronó su mensaje con una foto de panqueques y escribió: "Eso es pan para hoy y hambre para mañana grita el campeón mundial en patear los problemas para adelante y no resolver nada", en directa crítica al ministro de Economía, Sergio Massa.

La economista y candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza Diana Mondino consideró que la medida de un nuevo dólar especial para el campo generaría "un desequilibrio aún mas grande" en las cuentas del Banco Central.

Luciano Cohan, de la consultora Alphacast, señaló que las medidas significan una "devaluación fiscal producto por producto, el sueño húmedo del corrupto que maneja la lapicera y fantasea con una última gran colecta antes de irse a casa".

El economista Iván Carrino, estimó que "las Reservas Internacionales cayeron 42 por ciento en lo que va del año, la pérdida más importante de la historia, para el mismo período" y agregó que "la devaluación anunciada ayer es resultado inevitable y quedan más por venir".

"El massismo mediático habla de una no devaluación a cambio de un acuerdo, pero al parecer, es exactamente al revés", escribió, por su parte, el economista Eduardo Levy Yeyati. (NA)