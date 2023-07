Colón recibe a Tigre

Colón, sin margen para nuevos contratiempos como local, recibirá este martes a Tigre por la fecha 26 y anteúltima jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en un cruce de equipos necesitados de puntos y de floja campaña en el torneo.

El partido se jugará desde las 18 en el estadio Brigadier General Estanislao López de la capital santafesina, con arbitraje de Andrés Gariano y transmisión a cargo de TNT Sports.

Colón tiene 25 puntos en la tabla de posiciones en la misma cantidad de partidos, números que expresan la pobre campaña del Sabalero: muy mal ubicado en la tabla anual, apenas por encima de Huracán (22 unidades) y Arsenal (18 puntos), con bajo promedio y con el descenso como amenaza si no cambia el rumbo.

Los santafesinos vienen de perder ante Argentinos Juniors por 1-0 con un penal errado por Facundo Farías, quien no jugará ante el “Matador”, ya que aún debe concluir la novela de su pase al Inter Miami de la MLS (Estados Unidos). Todo indica que se concretará en las próximas horas, pero hace 10 días que el tema está sobre la mesa y no se cierra.



OTROS PARTIDOS. 15.30hs Barracas Central vs Arsenal, 20.30hs Instituto vs Lanús.



Posibles formaciones:



Colón de Santa Fe: Ignacio Chicco; Eric Meza, Gian Nardelli, Paolo Goltz, Facundo Garcés y Rafael Delgado; Troncoso o Galván, Baldomero Perlaza y Cristian Vega; Santiago Pierotti y Ramón Ábila. DT: Néstor “Pipo” Gorosito



Tigre: Gonzalo Marinelli; Martín Garay, Víctor Cabrera, Emanuel Aguilera, Abel Luciatti y Sebastián Prieto; Lucas Menossi, Agustín Cardozo y Alexis Castro; Blas Armoa y Tomás Badaloni o Gonzalo Flores. DT: Juan Manuel Sara.Cancha: Colón (Santa Fe).



Árbitro: Andrés Gariano.

Hora: 18.TV: TNT Sports.