Medrán y la victoria de Atlético con Gimnasia: ‘lo importante era ganar’

Atlético de Rafaela no lució, pero ganó. “Lo importante era ganar”, destacó el entrenador Ezequiel Medrán, luego del 1 a 0 ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy.



“Sabemos lo difícil y duro que es esta categoría, entendemos de la manera en que se compite y cada día el equipo compite mejor y eso nos pone muy contentos”, destacó el DT albiceleste en conferencia de prensa, que luego agregó: “Nos pone en una posición expectante en la tabla. Tenemos que seguir trabajando, van 23 fechas y nos sigue encontrando en una zona de clasificación, como todo el torneo, y viendo lo difícil que es, uno se pone contento”.



A la hora de darle valor a lo conseguido, ante un rival que sumó la séptima derrota al hilo y en lo que va de la zona B de la Primera Nacional 2023 ya cambió dos entrenadores (Darío Franco y Mario Gómez), el DT de la ‘Crema’ apuntó: “Sabíamos que enfrentábamos a un rival complejo, que tiene jugadores que conoce bien la categoría, de experiencia, tal vez no están pasando en el campeonato su mejor momento pero íbamos a tener que tener la capacidad de resolver las situaciones que se presentaran”.



“En el PT tuvimos cinco situaciones de gol, el gol, algunas aproximaciones; en el ST tuvimos aproximaciones pero con pocas situaciones. Supimos leer y entender bien el partido, el equipo tuvo la capacidad de resolverlo muy bien”, analizó Medrán.



En tramos del primer tiempo Atlético marcó una diferencia en lo futbolístico, pero en un análisis general el trámite fue parejo y si bien el elenco rafaelino tuvo las mejores situaciones de gol, se terminó dando un partido apretado, que ante la mínima diferencia, tuvo que poner el ‘cuchillo entre los dientes’ para sostener la diferencia y que no le lleguen con claridad a Peano.



“Entendimos rápidamente lo que pedía el partido”, apuntó Medrán, y describió: “Juego dividido, pelota aérea, mucha pelota dividida, ganar segunda jugada e iniciar el ataque. Es difícil, el rival abuso de pelotazos y te hacía defender muy cerca del área. Entender lo que pedía la jugada para tener calma, por momentos se logró. Se interpretó el partido, de la manera que nos jugó Jujuy no dio un partido que se pudiera intentar algo más”.



El comienzo de Atlético fue bueno, y lo mejor estuvo en los primeros 45, pero Medrán optó por ir un poco más ‘profundo’: “Me gusta como compite Atlético a nivel equipo. Lo que pudimos demostrar con Ferro a lo de hoy (por el domingo), desde el minuto inicial al final; hay un equipo que trabaja en función de equipo y eso lo hemos resaltado, termina potenciando las individualidades y eso nos ayuda a que se vea reflejado en el resultado. Muchas veces no se ve pero el resultado, el compromiso con las necesidades del equipo es lo que hacemos mucho hincapié para ese trabajo colectivo. Estamos contentos por reencontrarnos con nuestra gente y la victoria, el hincha lo necesitaba, el equipo también”.



Más de la conferencia de Ezequiel Medrán:



“Teníamos que enfocarnos en lo que pedía el partido, enfrente teníamos un equipo que tiene experiencia, jerarquía e iba a tratar de imponer eso en algún momento del partido, lo hizo peleado. Rescato el carácter que tuvo el equipo para resolver esa situación, cuando se tuvo que luchar lo hizo de la misma manera, cuando se pudo lo intentó. Si hubiésemos ampliado la ventaja en alguna de las que tuvimos en el PT el desenlace hubiese sido más cómodo”.



“Vamos todos por el mismo sueño, el mismo objetivo, los que se han sumado entendieron rápidamente el mensaje, como grupo nos ponemos objetivos a corto, mediano y largo plazo, hoy estar dentro de los 8 lo destacamos por lo duro que es el torneo. Tengo que felicitar a los chicos por el partido que hicieron”.



“No sentí los silbidos (de la despedida vs Riestra). Siento que el hincha de Atlético apoya, respalda y acompaña. Saben, tenemos que darle un mensaje de lealtad, compromiso, después es fútbol, el verdadero hincha que acompaña y alienta sabe. El equipo les dio una alegría y para nosotros también es muy importante”.