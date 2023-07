Continúan las inscripciones para 2024 en UTN FRRa

La Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rafaela (UTN FRRa) informó que hasta el sábado 6 de agosto siguen abiertas las inscripciones para las distintas carreras de educación superior, especialmente para quienes ya hayan decidido qué estudios continuarán y deseen realizar el Taller de Ingreso que iniciará en el mes de agosto 2023.

La oferta académica incluye las siguientes carreras: Ingeniería Civil; Ingeniería Industrial; Ingeniería Electromecánica; Licenciatura en Organización Industrial; Licenciatura en Administración Rural; Tecnicatura Universitaria en Industrias Alimentarias; Tecnicatura Universitaria en Programación y Tecnicatura Universitaria en Administración Rural.

Para iniciar cualquiera de las carreras que se dictan en la UTN FRRa, los aspirantes deben cursar el Taller de Ingreso, que es de carácter nivelatorio, es decir, no es eliminatorio. En la instancia de agosto, el Taller se dicta los sábados por la mañana, comenzando el sábado 5, y se extiende hasta el mes de noviembre.

De todos modos, quienes aún no hayan decidido aún qué carrera continuar el próximo año, tendrán otras instancias para realizar este Taller antes de comenzar las clases en 2024:

-instancia libre de diciembre

-instancia de febrero-marzo: el cursado se lleva a cabo de lunes a viernes de 18 a 22, dependiendo las materias.

La inscripción se lleva a cabo de 16:00 a 20:00 hs., en la oficina de Alumnado de la UTN FRRa que funciona en su sede de calle Acuña 49, en barrio Villa Rosas. En todos los casos, se debe presentar la siguiente documentación:

·Fotocopia del DNI y presentar DNI original para verificar la autenticidad de la fotocopia.

·Partida de nacimiento actualizada (con no más de 6 meses de antigüedad).

·Fotocopia del título secundario o constancia de título secundario en trámite o constancia de estar cursando el último año del nivel secundario.

·Dos fotos del alumno, tamaño 4 x 4, tipo carnet.

·Constancia de CUIL.

Asimismo, los interesados que deseen efectuar consultas pueden escribir al siguiente correo electrónico: [email protected]