Detalle de la programación del Festival de Teatro: ¿Qué se podrá ver hoy?

En su cuarto día, el Festival de Teatro que se llevará a cabo hasta el 30 de julio ofrece las siguientes obras al aire libre y en diferentes espacios de la ciudad:



*15:00 - ALGO QUE CONTAR - Parque Apadir

Este musical de humor de Lucía Larramendi y Lisandro Aimino, por Lu y Lichi tiene una duración de 45 minutos y es para toda la familia. En caso de lluvia, se realizará en el Centro Recreativo Metropolitano La Estación.

Dos personajes cuentan, con humor, música y canto, múltiples historias atravesados por una intención inicial que pronuncian: "Contamos historias para no morir de soledad, de sequedad en la garganta." Pequeñas historias de otros y propias que hablan sobre el amor, nuestros vínculos con las tecnologías, con lo que consumimos. A través de historias cotidianas, esas que son experiencia común y con la que nos podemos identificar fácilmente, invitan a la reflexión utilizando para ello algunos recursos de la murga uruguaya.



*17:00 y 19:00 - ANTIVISITA. FORMAS DE ENTRAR Y SALIR DE LA ESMA - Archivo Histórico Municipal CCVM

Esta performance site specific de Mariana Eva Pérez y Laura Kalauz, por Proyecto Antivisita proveniente de CABA tiene una duración de 70 minutos y está dirigida a público adulto.

Es una visita guiada experimental fuera del espacio del actual Museo Sitio de Memoria. Toma la forma de una deriva, un recorrido arbitrario, un desvío que presta atención a la dimensión espectral de la desaparición forzada, propiciando el diálogo y convivencia con los fantasmas en el marco de una experiencia performática. A través del trazado de estrategias escénicas que permiten vivenciar esta dimensión espectral, se ponen a prueba las posibilidades de acción de los cuerpos en la tarea de presentar y representar la ausencia. La obra se construye como el formato híbrido capaz de producir este cruce entre la representación escénica y el relato histórico.



*18:00 y 21:00 - LOS CIELOS DE LA DIABLA - Aula C del Complejo Cultural del Viejo Mercado

Esta comedia trágica de Vilma Echeverría, por Teatro Tapera proveniente de Rosario, tiene una duración de 60 minutos y está dirigida a público adulto.

Amanda fue la elegida para el lavado y secado de las camisetas de la primera división mayor de un club de Avellaneda. En los límites de un pueblo, evoca su ciudad natal y mientras espera que la vengan a entrevistar, recupera "dones" y "escenas de entusiasmo". "La Diabla" relata las glorias pasajeras desde una tierra apestada y recrea un campo de voces familiares que interrogan los usos y las costumbres de las mujeres y los hombres de un paisaje cercano.



*19:00 y 21:00 - NO HAY BANDA - Escuela Municipal de Música Remo Pignoni

Esta autoficción de Martín Flores Cárdenas, por No hay banda, llega desde CABA. Tiene una duración de 50 minutos y está dirigida a un público adulto.

Un dramaturgo y director argentino acepta una invitación a estrenar su próximo trabajo en un festival en Brasil. Pero esa obra en realidad no existe. No hay banda propone revisar el proceso de escritura y montaje de una obra preguntándose sobre los límites de la existencia y la representación.



*20:00 - DE LA MEJOR MANERA - La Mula Bar

El drama de Jorge Eiro, Federico Liss y David Rubinstein, por De la mejor manera, también proviene de CABA. Tiene una duración de 70 minutos y está dirigida a público adulto.

En medio del velorio de su padre, dos hermanos llegan al bar familiar y se encuentran con el espacio que su progenitor dejó. El cómo se sigue, luego de esta pérdida, se presenta en un silencio a gritos como un abismo en la noche.



*20:00 y 22:30 - LIMÍTROFE. LA PASTORA DEL SOL - Centro Cultural La Máscara.

El drama biográfico de Bosco Cayo, por Compañía Circular de CABA tiene una duración de 85 minutos y está dirigida a público adulto.

En el año 2007, Chile se conmovió con la historia de Gabriela Blas Blas, la pastora de llamas Aymara que fue acusada de asesinato por la desaparición de su hijo de 3 años, Domingo Eloy, mientras ella pastoreaba en pleno altiplano chileno. La obra cuenta los seis años de un proceso legal que convirtió el caso de Gabriela en el proceso judicial más largo de la historia de Chile, volviéndose un ejemplo del abuso de un sistema jurídico que violó los derechos de sus pueblos originarios. "Limítrofe. La pastora del sol", es el resultado de una investigación en torno a este caso real y el significado de los límites culturales.