El 25 de julio Galicia celebra las dos efemérides más importantes de la Comunidad: Día Nacional de Galicia o Día de la Patria Gallega aunque los orígenes de la fiesta de la comunidad autónoma se remonta a 1919, recién en 1979 lo es de manera oficial ya que durante el franquismo fue prohibida la celebración de esta fecha.

El día de Galicia no se explica sin el Día de Santiago Apóstol, festividad que no homenajea el nacimiento del santo sino su muerte, acaecida en esta fecha, según la creencia popular, cuando el rey Herodes lo mandó matar. Los supuestos restos del apóstol, como es bien sabido, descansan en la catedral de Santiago de Compostela, capital gallega y final de uno de los peregrinajes más importantes y antiguos del mundo.

Durante el franquismo se institucionalizó como fiesta oficial en toda España, bajo el nombre de Día del Patrón de España, con un marcado carácter religioso, siguiendo la advocación de Santiago Apóstol. Con la llegada de la democracia se recuperó la festividad en Galicia y desde entonces nunca ha dejado de celebrar. Hoy día, en pleno siglo XXI, la fiesta de Santiago se celebra más que nunca y congrega a turistas y peregrinos.

Las celebraciones duran aproximadamente 10 días, este año entre el 20 y el 31 de julio de 2023. Son días de música en la calle, conciertos, representaciones teatrales, espectáculos callejeros, bailes, alegría, comida, fuegos artificiales y mucho más.

Como cada año, el día central de la Fiesta de Santiago Apóstol 2023 es el 25 de julio, que comienza con los Fuegos de Santiago, que tienen lugar en la plaza del Obradoiro durante la noche del 24, un espectáculo impresionante que en los últimos años ha ido acompañándose de proyecciones y espectáculos audiovisuales sobre las fachadas de la catedral y otros edificios históricos de la plaza. Este año, los Fuegos de Santiago de la Plaza del Obradoiro serán replicados en distintas partes de la ciudad, la Alameda, Parque Eugenio Granell, Ciudad de la Cultura, Parque Carlomagno y As Cancelas. Durante el día 25, sobresale la celebración de una misa solemne en la catedral, en la que el Rey o un delegado de la Casa Real hace una tradicional ofrenda al Apóstol Santiago.

El Centro Gallego de Rafaela conmemora ambas festividades. El martes 25 a las 19 en la Catedral lo honraremos con una misa a la cual invitamos a toda la comunidad rafaelina y a la gallega en particular. El 6 de agosto junto con la Sociedad Española y el Centro de Descendientes Navarros festejaremos con un almuerzo donde no va a faltar la paella y música y bailes tradicionales para celebrar el Día del Santo Patrono de España y de Galicia y el Día de San Fermín Santo Patrono de la Comunidad de Navarra.