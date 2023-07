Sensaciones y sentimientos

COMO HACER EL CUENTO



Por Hugo Borgna



Cuando se trata de nombrar géneros literarios, lo primero que viene a la mente y, con la misma rapidez a la lengua, es la novela, el modo de narrar por naturaleza. Automáticamente llegan a la memoria cantidades de autores consagrados y, por si fuera poco, títulos de los libros más renombrados, clásicos o actuales.

A continuación, si se hace la misma pregunta, aparece como género cotidiano, con evidentes señas de admiración, la poesía. Como en el caso de la novela, cada lector nombra inmediatamente más de un poeta que ha leído y asimilado, llegando a recitar líneas que lo acompañan en su vida.

Y se olvidan de mencionar al cuento que, como género propio, tiene reglas independientes. Un chiste fácil es decir que, como por lo general son cortos, no están a la vista o son, como insinúa la palabra “corto”, tímidos y por eso tratan de no estar tan expuestos y, que por cualquiera de las dos circunstancias, no son “vistos” cuando se trata de nombrar géneros literarios.

No es un modo menor. De ninguna manera. Apoyan este criterio autores que, con solo mencionarlos, hacen innecesario mencionar su currículum: Cortázar, Borges, Tolstoi…

Entre mitos y realidades están las opiniones generalizadas de que por ser breves es más fácil escribirlos. Para ir aclarando, no es tan fácil establecer una pauta identificatoria, pero con poner atención primaria en la longitud ya hay un elemento seguro de personalización literaria. El cuento es por naturaleza corto, por más que si su desarrollo es prolongado, se lo catalogue como “cuento largo” o, con mucha visión de futuro, “novela corta”.

Todas esto vale, pero el cuento básicamente implica contener no demasiados hechos concretos.

Volvemos ahora a la situación insinuada algunas líneas más arriba. Teniendo en cuenta su extensión y, en relación a la poesía y a la novela, ¿es más fácil escribirlo?

Sí, en cuanto a su culminación como obra terminada: es un plato compuesto de pocos elementos, pero que, necesariamente, deben tener atrapante sabor y/o hasta producir inquietante picazón.

Concretando, es conveniente que el cuento prescinda de las descripciones -que muchas veces aportan datos útiles en la novela- ya que podrían hacer tediosa su lectura. La acción debe percibirse continuamente, dentro de un esquema de “presentación” -donde se dan elementos que jugarán en el desenlace- y desarrollo seguro de la acción. El cierre debe ser claro y, en muchos casos, contundente. Por lo demás, el clima de tensión no debe decaer en ningún momento.

¿Debe tener síntesis el cuento?

Al igual que para la novela y la poesía, el consejo general es que con la menor cantidad de palabras se debe expresar la mayor cantidad de ideas: la síntesis es la mejor compañera de quienes escriben. La brevedad representa el nivel de cada cuento; cuanto más se sugiera, más rico resultará el relato. Siempre es bueno que el lector complete por sí mismo cada idea.

Ahora, a los ejemplos, un cuento de Augusto Monterroso es “El Rayo que cayó dos veces en el mismo sitio” y dice “Hubo una vez un Rayo que cayó dos veces en el mismo sitio; pero encontró que ya la primera había hecho suficiente daño, que ya no era necesario, y se deprimió mucho”. Como se ve, el título es casi tan largo como todo el cuento desarrollado.

Pero se puede lograr más síntesis todavía. Es en “El dinosaurio”, del mismo Monterroso, que se considera el más corto de la lengua española.

“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”.

La escritura siempre consigue sorprender; mientras nosotros nos asombramos, ella todavía sigue allí, mirándonos con sobradora satisfacción.