Compromiso con las industrias locales

SAN VICENTE. - El intendente, Gonzalo Aira, en compañía de la secretaria de Innovación y Desarrollo, Romina Neiff, realizaron una visita a la empresa Over con el objetivo de conocer sus proyectos y planes futuros.

Durante la reunión, se dialogó sobre la ampliación de la planta y el crecimiento productivo y edilicio que la empresa está llevando a cabo. También se abordó el importante tema del cuidado del medio ambiente y cómo Over trabaja en armonía con las cuestiones ambientales para asegurar un crecimiento sostenible y responsable.

Durante la visita, se pudo conocer en detalle los avances y proyecciones de la empresa en cuanto a la construcción del nuevo espacio y los plazos de ejecución de la obra. Asimismo, se abordaron los planes de internacionalización y comercio exterior que Over está desarrollando para seguir expandiendo su alcance y presencia en el mercado.

Esta visita se enmarca en el compromiso del municipio de fortalecer el vínculo con las industrias locales y estar en sintonía con sus necesidades y proyectos. El encuentro fue una oportunidad para reforzar la colaboración y apoyo del gobierno local hacia las empresas, buscando un crecimiento conjunto y sostenible que beneficie a toda la comunidad.