Granos, carne y leche con su agenda en la Expo Rural

En la Expo Rural 2023 se realizó una Jornada donde representantes de la Sociedad Rural Argentina (SRA) expusieron la realidad del campo argentino ante referentes económicos de las principales fuerzas políticas.

Bajo el título “Compromiso con una nueva Argentina - Las certidumbres necesarias para invertir”, expertos plantearon las necesidades para producir granos, carne y leche.



“NOS QUEDAMOS ESTANCADOS”

Santiago del Solar, referente de la Comisión de Granos de la SRA, describió el escenario para la producción en nuestro país, puntualmente de soja, haciendo hincapié en los escollos generados por el gobierno que impiden un mayor desarrollo. También trazó comparación con Brasil “que creció tanto mientras nosotros nos quedamos estancados”, remarcó.

“Un burócrata decide en base a un par de planillas, un par de números pensados así nomás, ¿cuándo y cuánto se puede exportar? Eso frena muchísimo la producción de Argentina. Por otro lado, si uno quiere tomar un crédito, y tiene soja, tiene que ir a otra ventanilla con su régimen especial a pagar un crédito mucho más caro”, expresó en tal sentido.

Del Solar recordó que hubo épocas distintas, sin restricciones, sin trabas. “Funcionó cuando se eliminaron los derechos de exportación y todas estas trabas a trigo y maíz, en el 2015, aumentando un 100% la producción de trigo en dos años. Entonces, el punto es: si hay un cambio de expectativas, el productor responde”, completó.



“SER EMPRESARIO EN ARGENTINA

ES UNA AVENTURA”

Víctor Tonelli, referente de la Comisión de Carnes de la SRA, también confrontó la realidad argentina con la brasilera. “Cuando se suma la exportación de carne vacuna, de carne de pollo y carne de cerdo, en los últimos 25 años, prácticamente Argentina ha quedado casi estancada en términos de crecimiento del mercado internacional, y Brasil creció, en el mismo periodo, 13 veces o si quieren, 1.300% más que Argentina”, destacó.

“Brasil decidió desarrollar políticas activas que permitieron el desarrollo y el crecimiento de la producción, de la industria y, sobre todo, una enorme actividad política y comercial para desarrollar e instalar estos productos en el mercado internacional”, dijo.

Tras una pormenorizada descripción exhibió lo que consideran cinco temas esenciales para las carnes: Primero, liberar las exportaciones de todo tipo de restricción. En segundo lugar, poner en marcha negociaciones internacionales que permitan el acceso de nuestros productos a todos los mercados. Tercero, estructurar líneas de crédito para inversiones productivas. Cuarto, eliminar la informalidad (higiénico sanitaria, fiscal, previsional y ambiental). Y quinto, reducir las cargas fiscales, laborales y administrativas.

“La verdad es que hoy, ser empresario en la Argentina es toda una aventura, es todo un esfuerzo para quienes estamos en los negocios”, concluyó.



EL ESTANCAMIENTO

DE LA LECHERÍA

Por su parte, Raúl Catta, de la Comisión de Lácteos de la SRA, comenzó resaltando: “La leche es un producto altamente perecedero y no tenemos más remedio que cosecharlo por lo menos dos veces por día, permanentemente. Eso le da una vulnerabilidad que no tienen otros productos”, mostrando cuadros de crecimiento hasta “casi el año 2000, aunque en el año 97 empezó a complicarse la cosa”, y afirmando que “Argentina ha cometido errores gravísimos”, como poner retenciones a la exportación de leche en polvo que llegó al 60%.

“Veinticinco años estancada significa, justamente, que la política que se desarrolla no es la adecuada. Precios máximos, cierre de exportaciones, no hablemos de lo que significan las variaciones en los precios de los insumos principales, que son la comida de los animales”, enumeró.

Los cuatro temas esenciales para los lácteos son: 1- Contar con un horizonte claro para la inversión y el desarrollo de los negocios de exportación. 2- Potenciar la inserción internacional por medio de una agenda exterior que permita el desarrollo de nuevos mercados y posicionamiento constante. 3- Aliviar la carga tributaria, laboral y administrativa. 4- Mayor grado de transparencia y funcionamiento de los mercados.



¿MASSA HOY EN LA RURAL?

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino confirmó que el ministro de Economía, Sergio Massa estará presente este lunes en la Expo Rural. "Va a ser una exposición intensa porque, sumado a todo lo que vivimos como país, también va haber muchos políticos. Muchos candidatos llamaron para venir", resaltó Pino. En este sentido, informó: "El Ministro de Economía me dijo que el lunes va a venir y otros funcionarios ratificaron su figura en la muestra".

"Tiene que ser un amplío lugar para que todo el mundo se exprese y nosotros decirles que está todo bárbaro, que son bienvenidos y que el campo es un espectador de la situación del país, que va a aportar y exigir lo que necesita. La política va a tener que poner lo suyo", sostuvo.